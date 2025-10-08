כניסה
גם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, יצטרף לשיחות – מהלך שישראל רואה כתוספת משמעותית ללחץ על חמאס. גורמים בכירים מעריכים כי אם לא תחול התקדמות בשיחות, ארה"ב תכפה פשרה על ישראל וחמאס

יוני בן מנחם | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

השיחות במצרים: ויטקוף, קושנר וראש ממשלת קטאר יצטרפו היום לשיחות

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני, והשליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר אמורים להשתתף היום בשיחות העקיפות בין ישראל לחמאס בשארם א-שיח', ולנסות לסגור את ההסכם על יישום השלב הראשון בתוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

לשיחות יצטרף היום גם ראש הביון הטורקי, איברהים קאלין. בישראל רואים זאת כתוספת משמעותית ללחץ על חמאס. קאלין הוא הגורם הטורקי הבכיר ביותר שמקיים דיאלוג עם בכירים בישראל. טורקיה אמורה להיות גורם מרכזי בשיקום הרצועה ובהכנסת סיוע הומניטרי לעזה בתיאום עם ישראל.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי קיימת אפשרות לפיה אם חמאס יערים קשיים על השיחות, טורקיה וקטאר עשויות להגביר את הלחץ על ארגון הטרור, ואף לגרש את הנהגתו השוהה בדוחא ובאיסטנבול, או לפחות לאיים בכך.

השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף (מימין), וג'ארד קושנר, חתנו ויועץ לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025, וושינגטון די.סי.

השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף (מימין), וג'ארד קושנר, חתנו ויועץ לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025, וושינגטון די.סי. | צילום: Win McNamee/Getty Images

