סוריה פרסמה את תוצאות הבחירות לפרלמנט; ביקורת במדינה על הליך ההצבעה

בניו יורק, שיקגו, טורונטו ובאוניברסיטאות שונות בבריטניה צפויות להיערך הפגנות המאדירות את "השהידים של ה-7 באוקטובר". מנגד, מנהיגים ברחבי העולם גינו את מתקפת חמאס ואת האנטישמיות הגואה. קנצלר גרמניה: "זה מבייש אותי כקנצלר גרמניה, כגרמני, וכבן לדור שאחרי המלחמה, שגדל על ההבטחה – לעולם לא עוד"