כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הבחירות הראשונות מאז הדחתו של אסד נערכו באמצעות אספות אזוריות בלבד ולא על ידי כלל הציבור; אזורים דרוזיים וכורדיים נותרו ללא ייצוג. ארגוני מעקב ומפקחים טוענים לעיוות בתהליך

דורון פסקין | 7 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סוריה פרסמה את תוצאות הבחירות לפרלמנט; ביקורת במדינה על הליך ההצבעה

ועדת הבחירות הסורית פרסמה אתמול תוצאות ראשוניות מן ההצבעה שהתקיימה אתמול לפרלמנט החדש – מהלך הנחשב לצעד הפוליטי המשמעותי ביותר מאז הדחתו של בשאר אל-אסד בדצמבר 2024.

לפי ההודעה, נקבעו שמותיהם של 119 חברי פרלמנט מתוך 140 מושבים שנבחרים בבחירות (21 מושבים במחוזות הדרוזיים והכורדיים לא נכללו בהצבעה ונותרו ריקים לעת עתה). בסך הכול אמור הפרלמנט הסורי החדש לכלול 210 מושבים – כאשר 70 נוספים ימונו בהמשך בידי הנשיא אחמד א-שרע.

הבחירות נערכו באמצעות "אספות אלקטורליות" מחוזיות, שכל אחת מהן כללה כ-6,000 נציגים, ולא בהצבעה כללית של כלל האזרחים. ההצבעה לא התקיימה באזורים שאינם בשליטה מלאה של הממשלה בדמשק – סווידא (מעוז הדרוזים), אל-חסכה ורקה (האזורים הכורדיים) – והייצוג של מחוזות אלו נותר חסר.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בקלפי במדינה, 5 באוקטובר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בקלפי במדינה, 5 באוקטובר 2025 | צילום: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המכתב שדונלד טראמפ שלח למטה משפחות החטופים
נשיא ארה"ב שלח מכתב תודה למטה משפחות החטופים לאחר שהמליצו עליו לוועדת פרס נובל לשלום

צוות מגזין אפוק

"אני נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יתכנו שוב לעולם", כתב טראמפ

ראש ממשלת בריטניה, קיט סטארמר, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ
תגובות בעולם ליום השנה השני ל-7 באוקטובר

אורן שלום

בניו יורק, שיקגו, טורונטו ובאוניברסיטאות שונות בבריטניה צפויות להיערך הפגנות המאדירות את "השהידים של ה-7 באוקטובר". מנגד, מנהיגים ברחבי העולם גינו את מתקפת חמאס ואת האנטישמיות הגואה. קנצלר גרמניה: "זה מבייש אותי כקנצלר גרמניה, כגרמני, וכבן לדור שאחרי המלחמה, שגדל על ההבטחה – לעולם לא עוד" 

תמונה שפרסם אלי שרעבי יחד עם אחיו יוסי שנרצח על ידי חמאס
שנתיים ל-7 באוקטובר: שורדי שבי ובני משפחות חטופים משתפים

אורן שלום

פוסטים שפרסמו שורדי שבי ובני משפחות חטופים מראים את הכאב שנותר, בתקווה לעתיד טוב יותר

הפגנה של צעירים ברבאט, 3 באוקטובר 2025
האם ממשלת מרוקו תצליח להרגיע את זעם המחאה?

יוני בן מנחם

המחאה ההולכת ומתרחבת של צעירי מרוקו מציבה את הממשלה בפני מבחן יציבות חסר תקדים. המדינה ממתינה לנאומו של המלך מוחמד השישי בסוף השבוע כדי להבין מה יהיו הצעדים בהם ינקוט  

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 8 באפריל 2025
ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה

דורון פסקין

סבסטיאן לקורניו, שהבטיח שינוי כיוון במדיניות ובסגנון הממשל, הגיש את התפטרותו לאחר שהרכב ממשלתו עורר ביקורת רחבה בצרפת. מקרון יצטרך להכריע האם ללכת לבחירות חדשות או להמשיך לנסות למצוא פתרון פוליטי

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025
ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

דורון פסקין

שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות

שתפו: