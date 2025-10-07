הבחירות הראשונות מאז הדחתו של אסד נערכו באמצעות אספות אזוריות בלבד ולא על ידי כלל הציבור; אזורים דרוזיים וכורדיים נותרו ללא ייצוג. ארגוני מעקב ומפקחים טוענים לעיוות בתהליך
דורון פסקין | 7 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סוריה פרסמה את תוצאות הבחירות לפרלמנט; ביקורת במדינה על הליך ההצבעה
ועדת הבחירות הסורית פרסמה אתמול תוצאות ראשוניות מן ההצבעה שהתקיימה אתמול לפרלמנט החדש – מהלך הנחשב לצעד הפוליטי המשמעותי ביותר מאז הדחתו של בשאר אל-אסד בדצמבר 2024.
לפי ההודעה, נקבעו שמותיהם של 119 חברי פרלמנט מתוך 140 מושבים שנבחרים בבחירות (21 מושבים במחוזות הדרוזיים והכורדיים לא נכללו בהצבעה ונותרו ריקים לעת עתה). בסך הכול אמור הפרלמנט הסורי החדש לכלול 210 מושבים – כאשר 70 נוספים ימונו בהמשך בידי הנשיא אחמד א-שרע.
הבחירות נערכו באמצעות "אספות אלקטורליות" מחוזיות, שכל אחת מהן כללה כ-6,000 נציגים, ולא בהצבעה כללית של כלל האזרחים. ההצבעה לא התקיימה באזורים שאינם בשליטה מלאה של הממשלה בדמשק – סווידא (מעוז הדרוזים), אל-חסכה ורקה (האזורים הכורדיים) – והייצוג של מחוזות אלו נותר חסר.
