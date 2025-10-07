נשיא ארה"ב שלח מכתב תודה למטה משפחות החטופים לאחר שהמליצו עליו לוועדת פרס נובל לשלום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלח מכתב תודה למטה משפחות החטופים בעקבות המלצת המטה לוועדת פרס נובל לשלום להעניק לטראמפ את הפרס.

במכתב, שפורסם על ידי מטה משפחות החטופים, נכתב: "מלניה ואני מביעים את תודתנו העמוקה למטה המשפחות להחזרת החטופים על מכתב ההמלצה לוועדת פרס נובל לשלום.

"מאז האירועים המתועבים של ה-7 באוקטובר 2023 שבמסגרתם נקרעו משפחות, ילדים נתלשו מזרועות הוריהם, ואנשים חפים מפשע נורו, נרצחו ונאנסו, אני נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יתכנו שוב לעולם. התמונות הבלתי נתפסות הללו נצרבו בזיכרוננו, ולעולם לא נשכח אותן.