כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

"אני נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יתכנו שוב לעולם", כתב טראמפ

צוות מגזין אפוק | 7 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא ארה"ב שלח מכתב תודה למטה משפחות החטופים לאחר שהמליצו עליו לוועדת פרס נובל לשלום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלח מכתב תודה למטה משפחות החטופים בעקבות המלצת המטה לוועדת פרס נובל לשלום להעניק לטראמפ את הפרס.

במכתב, שפורסם על ידי מטה משפחות החטופים, נכתב: "מלניה ואני מביעים את תודתנו העמוקה למטה המשפחות להחזרת החטופים על מכתב ההמלצה לוועדת פרס נובל לשלום.

"מאז האירועים המתועבים של ה-7 באוקטובר 2023 שבמסגרתם נקרעו משפחות, ילדים נתלשו מזרועות הוריהם, ואנשים חפים מפשע נורו, נרצחו ונאנסו, אני נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יתכנו שוב לעולם. התמונות הבלתי נתפסות הללו נצרבו בזיכרוננו, ולעולם לא נשכח אותן.

המכתב שדונלד טראמפ שלח למטה משפחות החטופים

המכתב שנשלח למטה משפחות החטופים

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת בריטניה, קיט סטארמר, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ | צילום: James Manning - WPA Pool/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images
תגובות בעולם ליום השנה השני ל-7 באוקטובר

אורן שלום

בניו יורק, שיקגו, טורונטו ובאוניברסיטאות שונות בבריטניה צפויות להיערך הפגנות המאדירות את "השהידים של ה-7 באוקטובר". מנגד, מנהיגים ברחבי העולם גינו את מתקפת חמאס ואת האנטישמיות הגואה. קנצלר גרמניה: "זה מבייש אותי כקנצלר גרמניה, כגרמני, וכבן לדור שאחרי המלחמה, שגדל על ההבטחה – לעולם לא עוד" 

תמונה שפרסם אלי שרעבי יחד עם אחיו יוסי שנרצח על ידי חמאס
שנתיים ל-7 באוקטובר: שורדי שבי ובני משפחות חטופים משתפים

אורן שלום

פוסטים שפרסמו שורדי שבי ובני משפחות חטופים מראים את הכאב שנותר, בתקווה לעתיד טוב יותר

הפגנה של צעירים ברבאט, 3 באוקטובר 2025
האם ממשלת מרוקו תצליח להרגיע את זעם המחאה?

יוני בן מנחם

המחאה ההולכת ומתרחבת של צעירי מרוקו מציבה את הממשלה בפני מבחן יציבות חסר תקדים. המדינה ממתינה לנאומו של המלך מוחמד השישי בסוף השבוע כדי להבין מה יהיו הצעדים בהם ינקוט  

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 8 באפריל 2025
ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה

דורון פסקין

סבסטיאן לקורניו, שהבטיח שינוי כיוון במדיניות ובסגנון הממשל, הגיש את התפטרותו לאחר שהרכב ממשלתו עורר ביקורת רחבה בצרפת. מקרון יצטרך להכריע האם ללכת לבחירות חדשות או להמשיך לנסות למצוא פתרון פוליטי

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025
ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

דורון פסקין

שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות

חיילי צה״ל ברצועת עזה
1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21

צוות מגזין אפוק

שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" – משרד הביטחון פרסם נתונים על מספר הנופלים במלחמה

שתפו: