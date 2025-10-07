בניו יורק, שיקגו, טורונטו ובאוניברסיטאות שונות בבריטניה צפויות להיערך הפגנות המאדירות את "השהידים של ה-7 באוקטובר". מנגד, מנהיגים ברחבי העולם גינו את מתקפת חמאס ואת האנטישמיות הגואה. קנצלר גרמניה: "זה מבייש אותי כקנצלר גרמניה, כגרמני, וכבן לדור שאחרי המלחמה, שגדל על ההבטחה – לעולם לא עוד"
תגובות בעולם ליום השנה השני ל-7 באוקטובר
ביום השנה השני ל-7 באוקטובר, צפויים להיערך ברחבי העולם הפגנות ואירועים המאדירים את הטבח שבוצע.
באוניברסיטת טורונטו, איגוד הסטודנטים פרסם כי "בין השעות 17:00-15:00 נתכנס מחוץ למרכז הסטודנטים כדי לציין שנתיים לרצח העם בפלסטין. הטקס יכלול נאומים של דוברים אורחים ורגעי זיכרון, כשנעמוד יחד בסולידריות כדי לוודא שזכר השהידים של פלסטין לא יישכח לעולם. אנחנו זוכרים את השהידים, מכבדים את מורשתם, וממשיכים במאבק למען פלסטין חופשית". גם במונטריאול צפויה הפגנה ברוח דומה באוניברסיטת קונקורדיה.
