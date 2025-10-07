שנתיים ל-7 באוקטובר: שורדי שבי ובני משפחות חטופים משתפים

ישראל מציינת היום שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר. נפגעי הטבח וביניהם שורדי השבי ששוחררו ושבו לישראל, ובני משפחות החטופים, עדיין מתמודדים עם השלכות אותו יום והתחושות שמלוות אותם.

אלי שרעבי: "אני בוחר כל בוקר מחדש בחיים מלאים"

אלי שרעבי, שורד השבי ששוחרר ב-8 בפברואר 2025, ואשתו, שתי בנותיו ואחיו נרצחו על ידי חמאס, כתב היום בפוסט שפרסם בפייסבוק: "עברו שנתיים מהיום שבו הכול השתנה עבורי. ב-7 באוקטובר חיינו השלווים והמאושרים הפכו לגיהינום, אבל, ואובדן בלתי נתפסים שילוו אותי בכל רגע עד יומי האחרון... געגוע שהולך ומתעצם לנשמות טהורות, ליאן אשתי, נויה ויהל בנותיי, ויוסי אחי.