פוסטים שפרסמו שורדי שבי ובני משפחות חטופים מראים את הכאב שנותר, בתקווה לעתיד טוב יותר

אורן שלום | 7 באוקטובר 2025 | חדשות | 4 דק׳

שנתיים ל-7 באוקטובר: שורדי שבי ובני משפחות חטופים משתפים

ישראל מציינת היום שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר. נפגעי הטבח וביניהם שורדי השבי ששוחררו ושבו לישראל, ובני משפחות החטופים, עדיין מתמודדים עם השלכות אותו יום והתחושות שמלוות אותם.

אלי שרעבי: "אני בוחר כל בוקר מחדש בחיים מלאים"

אלי שרעבי, שורד השבי ששוחרר ב-8 בפברואר 2025, ואשתו, שתי בנותיו ואחיו נרצחו על ידי חמאס, כתב היום בפוסט שפרסם בפייסבוק: "עברו שנתיים מהיום שבו הכול השתנה עבורי. ב-7 באוקטובר חיינו השלווים והמאושרים הפכו לגיהינום, אבל, ואובדן בלתי נתפסים שילוו אותי בכל רגע עד יומי האחרון... געגוע שהולך ומתעצם לנשמות טהורות, ליאן אשתי, נויה ויהל בנותיי, ויוסי אחי.

"עם זאת מאז שחרורי אני בוחר כל בוקר מחדש בחיים מלאים, בעשייה, ובתקווה. בימים אלה, אני ומשפחת שרעבי כולה עוצרים את נשימתנו לנוכח התקווה להחזרתו של יוסי אחי לקבורה ראויה, ולהשבתו של אלון אהל חברי היקר וכל החטופים. סבלנו מספיק, אנחנו ראויים למציאות אחרת. אנחנו רוצים להתחיל להחלים".

תמונה שפרסם אלי שרעבי יחד עם אחיו יוסי שנרצח על ידי חמאס

תמונה שפרסם אלי שרעבי יחד עם אחיו יוסי שנרצח על ידי חמאס | צילום מסף

הפגנה של צעירים ברבאט, 3 באוקטובר 2025
האם ממשלת מרוקו תצליח להרגיע את זעם המחאה?

יוני בן מנחם

המחאה ההולכת ומתרחבת של צעירי מרוקו מציבה את הממשלה בפני מבחן יציבות חסר תקדים. המדינה ממתינה לנאומו של המלך מוחמד השישי בסוף השבוע כדי להבין מה יהיו הצעדים בהם ינקוט  

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 8 באפריל 2025
ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה

דורון פסקין

סבסטיאן לקורניו, שהבטיח שינוי כיוון במדיניות ובסגנון הממשל, הגיש את התפטרותו לאחר שהרכב ממשלתו עורר ביקורת רחבה בצרפת. מקרון יצטרך להכריע האם ללכת לבחירות חדשות או להמשיך לנסות למצוא פתרון פוליטי

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025
ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

דורון פסקין

שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות

חיילי צה״ל ברצועת עזה
1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21

צוות מגזין אפוק

שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" – משרד הביטחון פרסם נתונים על מספר הנופלים במלחמה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ושליח ארה״ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
השיחות על שחרור החטופים יחלו היום בשארם א-שיח'; הצדדים מנמיכים ציפיות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השיחות יתמקדו כרגע רק ביישום השלב הראשון – שחרור כל החטופים, ומבהירים: עדיין מוקדם להעריך לאן נושבת הרוח

בעלי טסלה ופלטפורמת X, אילון מאסק, 4 במרץ 2025
אילון מאסק הכריז על השקת "גרוקיפדיה" – שתהווה חלופה ל"ויקיפדיה"

דורון פסקין

מאסק, שמרבה למתוח ביקורת על ויקיפדיה בטענה כי היא מוטית אידאולוגית, הודיע שבתוך כשבועיים תושק גרסת הבטא של הפלטפורמה שלדבריו "תהווה את מקור הידע הגדול והמדויק ביותר בעולם, עבור בני אדם ובינה מלאכותית"

