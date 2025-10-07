פוסטים שפרסמו שורדי שבי ובני משפחות חטופים מראים את הכאב שנותר, בתקווה לעתיד טוב יותר
שנתיים ל-7 באוקטובר: שורדי שבי ובני משפחות חטופים משתפים
ישראל מציינת היום שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר. נפגעי הטבח וביניהם שורדי השבי ששוחררו ושבו לישראל, ובני משפחות החטופים, עדיין מתמודדים עם השלכות אותו יום והתחושות שמלוות אותם.
אלי שרעבי: "אני בוחר כל בוקר מחדש בחיים מלאים"
אלי שרעבי, שורד השבי ששוחרר ב-8 בפברואר 2025, ואשתו, שתי בנותיו ואחיו נרצחו על ידי חמאס, כתב היום בפוסט שפרסם בפייסבוק: "עברו שנתיים מהיום שבו הכול השתנה עבורי. ב-7 באוקטובר חיינו השלווים והמאושרים הפכו לגיהינום, אבל, ואובדן בלתי נתפסים שילוו אותי בכל רגע עד יומי האחרון... געגוע שהולך ומתעצם לנשמות טהורות, ליאן אשתי, נויה ויהל בנותיי, ויוסי אחי.
"עם זאת מאז שחרורי אני בוחר כל בוקר מחדש בחיים מלאים, בעשייה, ובתקווה. בימים אלה, אני ומשפחת שרעבי כולה עוצרים את נשימתנו לנוכח התקווה להחזרתו של יוסי אחי לקבורה ראויה, ולהשבתו של אלון אהל חברי היקר וכל החטופים. סבלנו מספיק, אנחנו ראויים למציאות אחרת. אנחנו רוצים להתחיל להחלים".
