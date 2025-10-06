האם ממשלת מרוקו תצליח להרגיע את זעם המחאה?

שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות