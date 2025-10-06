כניסה
המחאה ההולכת ומתרחבת של צעירי מרוקו מציבה את הממשלה בפני מבחן יציבות חסר תקדים. המדינה ממתינה לנאומו של המלך מוחמד השישי בסוף השבוע כדי להבין מה יהיו הצעדים בהם ינקוט

 

יוני בן מנחם | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

האם ממשלת מרוקו תצליח להרגיע את זעם המחאה?

בערים רבות במרוקו נמשכות הפגנות רחבות לאחר הפוגה יחסית בסוף השבוע שעבר. זאת לאחר עימותים קשים בימי שלישי ורביעי, שהובילו למותם של שלושה בני אדם ולפציעתם של מאות, לצד נזקי רכוש ועצורים רבים, לפי דיווחי הרשויות המרוקאיות.

במקביל להסלמה במאבק צעירי "דור Z", ממשלת מרוקו ממשיכה לנקוט צעדים אינטנסיביים כדי להכיל את הזעם הציבורי, בעוד אלפי צעירים נשארים ברחובות, ממתינים להחלטות מוחשיות שיתייחסו לדרישותיהם הכלכליות והחברתיות.

הציבור הרחב ממתין כעת לנאום המלך מוחמד השישי, ביום שישי הקרוב, במסגרת פתיחת מושב הפרלמנט החדש. במרוקו ישנן הערכות כי הנאום יכלול רמזים משמעותיים בנוגע לעתיד הממשלה ולעמדת ארמון המלוכה כלפי המשבר.

הפגנה של צעירים ברבאט, 3 באוקטובר 2025

הפגנה של צעירים ברבאט, 3 באוקטובר 2025 | צילום: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורניו, ונשיא צרפת, עמנואל מקרון, 8 באפריל 2025
ראש ממשלת צרפת התפטר – פחות מחודש לאחר שמונה

דורון פסקין

סבסטיאן לקורניו, שהבטיח שינוי כיוון במדיניות ובסגנון הממשל, הגיש את התפטרותו לאחר שהרכב ממשלתו עורר ביקורת רחבה בצרפת. מקרון יצטרך להכריע האם ללכת לבחירות חדשות או להמשיך לנסות למצוא פתרון פוליטי

עימותים בין כוחות המשמר הלאומי ובין מפגינים מחוץ לבניין רשות ההגירה של אורגון, 4 באוקטובר 2025
ארה"ב: צו מניעה זמני הוצא נגד פריסת כוחות המשמר הלאומי באורגון

דורון פסקין

שופטת פדרלית אסרה בשלב זה על הבית הלבן "להעביר או לפרוס כל חבר משמר לאומי ממדינה כלשהי לשטח אורגון". הצו יצא על רקע עימות משפטי חריג מתמשך בין ממשל טראמפ לבין מדינות דמוקרטיות בנוגע לסמכות הממשל לפרוס את הכוחות

חיילי צה״ל ברצועת עזה
1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21

צוות מגזין אפוק

שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" – משרד הביטחון פרסם נתונים על מספר הנופלים במלחמה

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ושליח ארה״ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
השיחות על שחרור החטופים יחלו היום בשארם א-שיח'; הצדדים מנמיכים ציפיות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השיחות יתמקדו כרגע רק ביישום השלב הראשון – שחרור כל החטופים, ומבהירים: עדיין מוקדם להעריך לאן נושבת הרוח

בעלי טסלה ופלטפורמת X, אילון מאסק, 4 במרץ 2025
אילון מאסק הכריז על השקת "גרוקיפדיה" – שתהווה חלופה ל"ויקיפדיה"

דורון פסקין

מאסק, שמרבה למתוח ביקורת על ויקיפדיה בטענה כי היא מוטית אידאולוגית, הודיע שבתוך כשבועיים תושק גרסת הבטא של הפלטפורמה שלדבריו "תהווה את מקור הידע הגדול והמדויק ביותר בעולם, עבור בני אדם ובינה מלאכותית"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
טראמפ לרשת CNN: חמאס עומד בפני השמדה מוחלטת אם יסרב לוותר על השלטון בעזה

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב ציין כי הוא מצפה לדעת בקרוב האם חמאס באמת מחויב לשלום, וטען כי ראש הממשלה נתניהו תומך באופן מלא בהפסקת המלחמה בעזה

