המחאה ההולכת ומתרחבת של צעירי מרוקו מציבה את הממשלה בפני מבחן יציבות חסר תקדים. המדינה ממתינה לנאומו של המלך מוחמד השישי בסוף השבוע כדי להבין מה יהיו הצעדים בהם ינקוט
יוני בן מנחם | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
האם ממשלת מרוקו תצליח להרגיע את זעם המחאה?
בערים רבות במרוקו נמשכות הפגנות רחבות לאחר הפוגה יחסית בסוף השבוע שעבר. זאת לאחר עימותים קשים בימי שלישי ורביעי, שהובילו למותם של שלושה בני אדם ולפציעתם של מאות, לצד נזקי רכוש ועצורים רבים, לפי דיווחי הרשויות המרוקאיות.
במקביל להסלמה במאבק צעירי "דור Z", ממשלת מרוקו ממשיכה לנקוט צעדים אינטנסיביים כדי להכיל את הזעם הציבורי, בעוד אלפי צעירים נשארים ברחובות, ממתינים להחלטות מוחשיות שיתייחסו לדרישותיהם הכלכליות והחברתיות.
הציבור הרחב ממתין כעת לנאום המלך מוחמד השישי, ביום שישי הקרוב, במסגרת פתיחת מושב הפרלמנט החדש. במרוקו ישנן הערכות כי הנאום יכלול רמזים משמעותיים בנוגע לעתיד הממשלה ולעמדת ארמון המלוכה כלפי המשבר.
