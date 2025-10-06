1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21

נשיא רוסיה אמר את הדברים בריאיון והוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות"