כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" – משרד הביטחון פרסם נתונים על מספר הנופלים במלחמה

צוות מגזין אפוק | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21

עם ציון שנתיים למתקפת ה-7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, פרסם היום משרד הביטחון נתונים על מספר הנופלים במהלך המלחמה.

לפי נתוני משרד הביטחון, החל מבוקר ה-7 באוקטובר 2023 ועד היום, 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל. מספר הנופלים כולל חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

כ-42% מהנופלים, 487 חללים, היו מתחת לגיל 21. 141 חללים היו מעל לגיל 40.

חיילי צה״ל ברצועת עזה

חיילי צה״ל ברצועת עזה | צילום: דובר צה״ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ושליח ארה״ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
השיחות על שחרור החטופים יחלו היום בשארם א-שיח'; הצדדים מנמיכים ציפיות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השיחות יתמקדו כרגע רק ביישום השלב הראשון – שחרור כל החטופים, ומבהירים: עדיין מוקדם להעריך לאן נושבת הרוח

בעלי טסלה ופלטפורמת X, אילון מאסק, 4 במרץ 2025
אילון מאסק הכריז על השקת "גרוקיפדיה" – שתהווה חלופה ל"ויקיפדיה"

דורון פסקין

מאסק, שמרבה למתוח ביקורת על ויקיפדיה בטענה כי היא מוטית אידאולוגית, הודיע שבתוך כשבועיים תושק גרסת הבטא של הפלטפורמה שלדבריו "תהווה את מקור הידע הגדול והמדויק ביותר בעולם, עבור בני אדם ובינה מלאכותית"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ
טראמפ לרשת CNN: חמאס עומד בפני השמדה מוחלטת אם יסרב לוותר על השלטון בעזה

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב ציין כי הוא מצפה לדעת בקרוב האם חמאס באמת מחויב לשלום, וטען כי ראש הממשלה נתניהו תומך באופן מלא בהפסקת המלחמה בעזה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2025
פוטין: אספקת טילי טומהוק לאוקראינה תהרוס את המגמות החיוביות ביחסים שלנו עם ארה"ב

דורון פסקין

נשיא רוסיה אמר את הדברים בריאיון והוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות"

כוחות חילוץ והצלה אוקראינים בין ההריסות בלבוב, 5 באוקטובר 2025
חמישה הרוגים במתקפה רוסית רחבת היקף באוקראינה

דורון פסקין

המתקפה הרוסית שאירעה לפנות בוקר כללה עשרות טילים וכטב"מים. בלבוב נרשמה הפגיעה הקשה ביותר, עם ארבעה הרוגים ושריפה גדולה בפארק תעשייה. בחודש ספטמבר האחרון נרשמה עלייה של כ-38% לעומת אוגוסט – במספר ההתקפות הרוסיות המשולבות

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש השב"כ הנכנס, דוד זיני
זיני נכנס היום רשמית לתפקיד ראש השב"כ: "נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה"

אורן שלום

ראש השב"כ הנכנס התארח בבית הנשיא לרגל כניסתו לתפקיד. הרצוג: "אני מכיר את האופי הטוב שלך ואת הכישורים שלך ואני בטוח שתצליח"

שתפו: