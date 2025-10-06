שנתיים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" – משרד הביטחון פרסם נתונים על מספר הנופלים במלחמה
צוות מגזין אפוק | 6 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
1152 חללי מערכות ישראל נפלו מאז ה-7 באוקטובר; כ-42% מהם היו מתחת לגיל 21
עם ציון שנתיים למתקפת ה-7 באוקטובר ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, פרסם היום משרד הביטחון נתונים על מספר הנופלים במהלך המלחמה.
לפי נתוני משרד הביטחון, החל מבוקר ה-7 באוקטובר 2023 ועד היום, 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל. מספר הנופלים כולל חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.
כ-42% מהנופלים, 487 חללים, היו מתחת לגיל 21. 141 חללים היו מעל לגיל 40.
