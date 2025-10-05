כניסה
מאסק, שמרבה למתוח ביקורת על ויקיפדיה בטענה כי היא מוטית אידאולוגית, הודיע שבתוך כשבועיים תושק גרסת הבטא של הפלטפורמה שלדבריו "תהווה את מקור הידע הגדול והמדויק ביותר בעולם, עבור בני אדם ובינה מלאכותית"

דורון פסקין | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

אילון מאסק הכריז על השקת "גרוקיפדיה" – שתהווה חלופה ל"ויקיפדיה"

איל ההון אילון מאסק, בעלי טסלה ופלטפורמת X, הודיע היום בפוסט שפרסם כי בתוך כשבועיים תושק גרסת הבטא הראשונה (0.1) של "גרוקיפדיה" – מיזם ידע חדש שמוגדר כחלופה לוויקיפדיה.

מאסק מבטיח כי הפלטפורמה תהווה "את מקור האמת הגדול והמדויק בעולם, עבור בני אדם ובינה מלאכותית".

לפי החזון שהציג מאסק, גרוקיפדיה נועדה "לחתוך את רעשי הרקע" של תקשורת המיינסטרים ושל ויקיפדיה, להסיר "נרטיבים מוטים", ולשכתב ערכים כך שישקפו את "האמת המקסימלית" בהתבסס על "עקרונות ראשוניים ופיזיקה".

בעלי טסלה ופלטפורמת X, אילון מאסק, 4 במרץ 2025

בעלי טסלה ופלטפורמת X, אילון מאסק, 4 במרץ 2025 | צילום: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

