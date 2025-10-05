כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא רוסיה אמר את הדברים בריאיון והוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות"

דורון פסקין | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

פוטין: אספקת טילי טומהוק לאוקראינה תהרוס את המגמות החיוביות ביחסים שלנו עם ארה"ב

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הזהיר כי החלטה אמריקנית לספק לאוקראינה טילי טומהוק תוביל להריסת "המגמות החיוביות" ביחסים עם ארה"ב. את הדברים אמר פוטין לעיתונאי פאבל זרובין, המקורב לקרמלין, בריאיון שנערך ביום חמישי האחרון לאחר נאומו בכנס בסוצ'י. קטעים מהריאיון פורסמו היום במסגרת קדימון לקראת שידורו המלא הלילה בטלוויזיה הרוסית.

"‏כבר אמרתי שזה יוביל להרס היחסים שלנו, או לפחות של המגמות החיוביות המתפתחות בהם. אני אומר את מה שאני חושב, אך כיצד יתפתחו הדברים – תלוי לא רק בנו ולא רק בי", אמר פוטין כשנשאל על האפשרות שוושינגטון תעביר לקייב טילי שיוט אמריקניים.

במהלך הכנס עצמו הזהיר פוטין כי אספקת טילים ארוכי טווח לאוקראינה תסמן "שלב הסלמה חדש לחלוטין" ביחסי וושינגטון-מוסקבה. לדבריו, אספקת טילי טומהוק מהווה איום על רוסיה, אך לא תשנה את המצב בשדה הקרב: "האם הם יכולים לפגוע בנו? כן. אבל נפיל אותם ונשפר את מערכות ההגנה האווירית שלנו". הוא הוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות".

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2025

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 30 בספטמבר 2025 | צילום: ALEXANDER KAZAKOV/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות חילוץ והצלה אוקראינים בין ההריסות בלבוב, 5 באוקטובר 2025
חמישה הרוגים במתקפה רוסית רחבת היקף באוקראינה

דורון פסקין

המתקפה הרוסית שאירעה לפנות בוקר כללה עשרות טילים וכטב"מים. בלבוב נרשמה הפגיעה הקשה ביותר, עם ארבעה הרוגים ושריפה גדולה בפארק תעשייה. בחודש ספטמבר האחרון נרשמה עלייה של כ-38% לעומת אוגוסט – במספר ההתקפות הרוסיות המשולבות

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש השב"כ הנכנס, דוד זיני
זיני נכנס היום רשמית לתפקיד ראש השב"כ: "נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה"

אורן שלום

ראש השב"כ הנכנס התארח בבית הנשיא לרגל כניסתו לתפקיד. הרצוג: "אני מכיר את האופי הטוב שלך ואת הכישורים שלך ואני בטוח שתצליח"

משאית פורקת סיוע לרצועת עזה מספינה בנמל אל-עריש, 29 ביולי 2024
דיווח: העיר המצרית אל-עריש עשויה לשמש כמקום מושבו של המטה הבין-לאומי לניהול הרצועה

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח מפי מקור מצרי כי העיר, הסמוכה לגבול עם עזה ולמעבר רפיח, עלתה בדיונים כאפשרות ריאלית. "רצועת עזה אינה כשירה כעת לשום פעילות מדינית, הומניטרית או מנהלית"

בכיר חמאס ח'ליל אלחיה
בכיר חמאס נראה בציבור לראשונה מאז ניסיון החיסול בקטאר

דורון פסקין

בכלי תקשורת ערבים העריכו כי עיתוי הופעתו קשור למשא ומתן על סיום המלחמה בעזה בהתאם לתוכנית טראמפ

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 בספטמבר 2025
טראמפ: "ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני. כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב כתב את הדברים בפוסט שפרסם ב-Truth Social וטען כי לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף יתחילו חילופי החטופים והאסירים הפלסטינים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
"אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

שתפו: