נשיא רוסיה אמר את הדברים בריאיון והוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות"
דורון פסקין | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
פוטין: אספקת טילי טומהוק לאוקראינה תהרוס את המגמות החיוביות ביחסים שלנו עם ארה"ב
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הזהיר כי החלטה אמריקנית לספק לאוקראינה טילי טומהוק תוביל להריסת "המגמות החיוביות" ביחסים עם ארה"ב. את הדברים אמר פוטין לעיתונאי פאבל זרובין, המקורב לקרמלין, בריאיון שנערך ביום חמישי האחרון לאחר נאומו בכנס בסוצ'י. קטעים מהריאיון פורסמו היום במסגרת קדימון לקראת שידורו המלא הלילה בטלוויזיה הרוסית.
"כבר אמרתי שזה יוביל להרס היחסים שלנו, או לפחות של המגמות החיוביות המתפתחות בהם. אני אומר את מה שאני חושב, אך כיצד יתפתחו הדברים – תלוי לא רק בנו ולא רק בי", אמר פוטין כשנשאל על האפשרות שוושינגטון תעביר לקייב טילי שיוט אמריקניים.
במהלך הכנס עצמו הזהיר פוטין כי אספקת טילים ארוכי טווח לאוקראינה תסמן "שלב הסלמה חדש לחלוטין" ביחסי וושינגטון-מוסקבה. לדבריו, אספקת טילי טומהוק מהווה איום על רוסיה, אך לא תשנה את המצב בשדה הקרב: "האם הם יכולים לפגוע בנו? כן. אבל נפיל אותם ונשפר את מערכות ההגנה האווירית שלנו". הוא הוסיף כי "שימוש בטומהוקים ללא השתתפות ישירה של כוחות אמריקניים הוא בלתי אפשרי, ולכן מדובר יהיה בשלב הסלמה חדש לגמרי ביחסים בין שתי המדינות".
