המתקפה הרוסית שאירעה לפנות בוקר כללה עשרות טילים וכטב"מים. בלבוב נרשמה הפגיעה הקשה ביותר, עם ארבעה הרוגים ושריפה גדולה בפארק תעשייה. בחודש ספטמבר האחרון נרשמה עלייה של כ-38% לעומת אוגוסט – במספר ההתקפות הרוסיות המשולבות
דורון פסקין | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
חמישה הרוגים במתקפה רוסית רחבת היקף באוקראינה
לפנות בוקר הייתה נתונה אוקראינה למתקפה רחבת היקף, כאשר צבא רוסיה שיגר עשרות טילים וכטב"מים לעבר ערים ברחבי המדינה. על פי הרשויות המקומיות, לפחות חמישה בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו.
הפגיעה הקשה ביותר נרשמה במחוז לבוב שבמערב אוקראינה – אזור המרוחק מאות קילומטרים מקווי החזית. שירותי החירום האוקראיניים דיווחו כי ארבעה מתוך חמשת ההרוגים נהרגו לאחר שטילים גרמו לשריפה גדולה בפארק תעשייה בעיר.
ראש העיר לבוב, אנדריי סאדוביי, הדגיש כי לא היו באזור מטרות צבאיות וכינה את ההתקפה "פגיעה ישירה בתשתית אזרחית". בעקבות המתקפה נותרו שני רובעים בעיר ללא חשמל, והתחבורה הציבורית שותקה לזמן קצר. צוותים הנדסיים פעלו להשבת החשמל והמים לתושבים.
