זיני נכנס היום רשמית לתפקיד ראש השב"כ: "נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח הבוקר את ראש השב"כ הנכנס אלוף (מיל') דוד זיני ובני משפחתו לרגל כניסתו היום לתפקיד.

זיני אמר במהלך הביקור: "הסברתי לילדים את הסמל שאנחנו עומדים פה לפניו, והסברתי להם מהי הממלכתיות שמוסד הנשיאות מסמל ומקיים בתפקידו הא-פוליטי שגדול מעל כל הפילוגים - מתוקף מה שגלינו פה לפני 2000 שנה - חזרנו רק מתוקף ה-ביחד, מתוקף שורשינו העמוקים ועתידנו הגדול.