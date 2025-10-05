כניסה
ראש השב"כ הנכנס התארח בבית הנשיא לרגל כניסתו לתפקיד. הרצוג: "אני מכיר את האופי הטוב שלך ואת הכישורים שלך ואני בטוח שתצליח"

אורן שלום | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

זיני נכנס היום רשמית לתפקיד ראש השב"כ: "נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח הבוקר את ראש השב"כ הנכנס אלוף (מיל') דוד זיני ובני משפחתו לרגל כניסתו היום לתפקיד.

זיני אמר במהלך הביקור: "הסברתי לילדים את הסמל שאנחנו עומדים פה לפניו, והסברתי להם מהי הממלכתיות שמוסד הנשיאות מסמל ומקיים בתפקידו הא-פוליטי שגדול מעל כל הפילוגים - מתוקף מה שגלינו פה לפני 2000 שנה - חזרנו רק מתוקף ה-ביחד, מתוקף שורשינו העמוקים ועתידנו הגדול.

"נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה, בנאמנות מלאה ובאחדות גדולה, ומתוך רעות גדולה לביטחון המדינה ואזרחיה [...] אנחנו נפעל לעשות הכול ולהיות שליחים נאמנים לעם הזה בכל כוחנו, כפי שעשינו עד היום".

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש השב"כ הנכנס, דוד זיני

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש השב"כ הנכנס, דוד זיני | צילום: אבי חיון

