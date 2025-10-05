דיווח: העיר המצרית אל-עריש עשויה לשמש כמקום מושבו של המטה הבין-לאומי לניהול הרצועה

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר מפי מקור מצרי בכיר כי העיר אל-עריש, הסמוכה לגבול רצועת עזה, עשויה לשמש כמשכן למטה הרשות הבין-לאומית לניהול רצועת עזה אחרי המלחמה. לדבריו, "הנושא עדיין פתוח למשא ומתן" נוכח ממדי ההרס ברצועה.

אל-עריש היא עיר מצרית אסטרטגית הסמוכה לגבול עם עזה, ובסמוך לה נמצא מעבר רפיח. שדה התעופה בעיר שוקם לאחר חיסול ארגוני הטרור בצפון סיני, ומאז פרוץ המלחמה בעזה ב-7 באוקטובר 2023 שימשה העיר מוקד מרכזי לקליטת סיוע הומניטרי מכל רחבי העולם לצורך העברתו לרצועה.