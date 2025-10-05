עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח מפי מקור מצרי כי העיר, הסמוכה לגבול עם עזה ולמעבר רפיח, עלתה בדיונים כאפשרות ריאלית. "רצועת עזה אינה כשירה כעת לשום פעילות מדינית, הומניטרית או מנהלית"
יוני בן מנחם | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: העיר המצרית אל-עריש עשויה לשמש כמקום מושבו של המטה הבין-לאומי לניהול הרצועה
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר מפי מקור מצרי בכיר כי העיר אל-עריש, הסמוכה לגבול רצועת עזה, עשויה לשמש כמשכן למטה הרשות הבין-לאומית לניהול רצועת עזה אחרי המלחמה. לדבריו, "הנושא עדיין פתוח למשא ומתן" נוכח ממדי ההרס ברצועה.
אל-עריש היא עיר מצרית אסטרטגית הסמוכה לגבול עם עזה, ובסמוך לה נמצא מעבר רפיח. שדה התעופה בעיר שוקם לאחר חיסול ארגוני הטרור בצפון סיני, ומאז פרוץ המלחמה בעזה ב-7 באוקטובר 2023 שימשה העיר מוקד מרכזי לקליטת סיוע הומניטרי מכל רחבי העולם לצורך העברתו לרצועה.
המקור המצרי, שביקש להישאר בעילום שם, אמר כי "רצועת עזה אינה כשירה כעת לשום פעילות מדינית, הומניטרית או מנהלית. מיקום המטה לניהול הרצועה עדיין בדיון, והוא עשוי לעורר התנגדויות משני הצדדים – ישראל וחמאס".
