כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכלי תקשורת ערבים העריכו כי עיתוי הופעתו קשור למשא ומתן על סיום המלחמה בעזה בהתאם לתוכנית טראמפ

דורון פסקין | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

בכיר חמאס נראה בציבור לראשונה מאז ניסיון החיסול בקטאר

לראשונה מאז ניסיון החיסול בדוחא בחודש שעבר, נראה היום בציבור בכיר חמאס וראש צוות המשא ומתן של הארגון, ח'ליל אלחיה.

בסרטון באורך של כשתי דקות, ששודר בערוץ הקטארי "אלערבי", התייחס אלחיה למלחמה ברצועת עזה ולמות בנו המאם, ששימש כראש לשכתו, במהלך ניסיון החיסול. "אינני מבדיל בין אף שהיד בעזה לבין בני", אמר.

מיד לאחר ניסיון החיסול, שאירע ב-9 בספטמבר, נפוצו שמועות כי אלחיה עצמו נפגע, אך חמאס הכחיש זאת והבהיר כי בנו נהרג ואשתו נפצעה. אלחיה לא נכח בהלוויית בנו, שנערכה כמה ימים לאחר מכן בדוחא. מאז אותו ניסיון חיסול, הופיעו בפומבי גם כמה מבכירי חמאס האחרים שנחשבו יעדים לחיסול – בהם ע'אזי חמד, מוסא אבו מרזוק וטהר א-נונו.

בכיר חמאס ח'ליל אלחיה

בכיר חמאס ח'ליל אלחיה | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 בספטמבר 2025
טראמפ: "ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני. כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי"

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב כתב את הדברים בפוסט שפרסם ב-Truth Social וטען כי לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף יתחילו חילופי החטופים והאסירים הפלסטינים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
"אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

ראש אונר"א, פיליפ לזריני,10 במרץ 2025
שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א

דורון פסקין

כ-100 ישראלים הגישו תביעה בארה"ב בטענה כי הסוכנות העבירה לרצועת עזה כספים שסייעו לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר. השופטת קבעה כי בהיותה גוף כפוף לאו"ם – אונר"א נהנית מחסינות מתביעות בארה"ב, ולכן בית המשפט מנוע מלדון בטענות

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
המשלחת הישראלית תצא הלילה למצרים; טראמפ לוחץ להתמקד קודם כל בשחרור החטופים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב הנחה להגיע להסכמה על השחרור כמה שיותר מהר – עוד בטרם יסוכמו הפרטים הנוגע לשאר העסקה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ישראל עצרה את הלחימה ברצועה ונערכת לשגר משלחת למשא ומתן

יוני בן מנחם

גורמים צבאיים מסרו כי כוחות צה"ל עסוקים בשלב זה בהגנה עצמית בלבד. להערכת גורמים בכירים בישראל, חמאס ינסה להרוויח זמן ולשפר כמה שניתן את התוכנית האמריקנית כך שתאפשר את הישרדותו ברצועה

רצועת עזה, 16 בספטמבר 2025
חמאס בתגובה רשמית: מוכנים להיכנס למשא ומתן בנוגע לפרטי ההצעה

דורון פסקין

ארגון הטרור השיב במענה כללי שהביע נכונות עקרונית למתווה, אך ציין כי יש לנהל משא ומתן על חלק מהסעיפים. נשיא ארה"ב הגיב: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה"

שתפו: