בכלי תקשורת ערבים העריכו כי עיתוי הופעתו קשור למשא ומתן על סיום המלחמה בעזה בהתאם לתוכנית טראמפ
דורון פסקין | 5 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
בכיר חמאס נראה בציבור לראשונה מאז ניסיון החיסול בקטאר
לראשונה מאז ניסיון החיסול בדוחא בחודש שעבר, נראה היום בציבור בכיר חמאס וראש צוות המשא ומתן של הארגון, ח'ליל אלחיה.
בסרטון באורך של כשתי דקות, ששודר בערוץ הקטארי "אלערבי", התייחס אלחיה למלחמה ברצועת עזה ולמות בנו המאם, ששימש כראש לשכתו, במהלך ניסיון החיסול. "אינני מבדיל בין אף שהיד בעזה לבין בני", אמר.
מיד לאחר ניסיון החיסול, שאירע ב-9 בספטמבר, נפוצו שמועות כי אלחיה עצמו נפגע, אך חמאס הכחיש זאת והבהיר כי בנו נהרג ואשתו נפצעה. אלחיה לא נכח בהלוויית בנו, שנערכה כמה ימים לאחר מכן בדוחא. מאז אותו ניסיון חיסול, הופיעו בפומבי גם כמה מבכירי חמאס האחרים שנחשבו יעדים לחיסול – בהם ע'אזי חמד, מוסא אבו מרזוק וטהר א-נונו.
