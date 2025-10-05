בכיר חמאס נראה בציבור לראשונה מאז ניסיון החיסול בקטאר

לראשונה מאז ניסיון החיסול בדוחא בחודש שעבר, נראה היום בציבור בכיר חמאס וראש צוות המשא ומתן של הארגון, ח'ליל אלחיה.

בסרטון באורך של כשתי דקות, ששודר בערוץ הקטארי "אלערבי", התייחס אלחיה למלחמה ברצועת עזה ולמות בנו המאם, ששימש כראש לשכתו, במהלך ניסיון החיסול. "אינני מבדיל בין אף שהיד בעזה לבין בני", אמר.