כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב כתב את הדברים בפוסט שפרסם ב-Truth Social וטען כי לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף יתחילו חילופי החטופים והאסירים הפלסטינים

צוות מגזין אפוק | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני. כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי"

נמשכים המגעים בניסיון להגיע לסיכום על יישום התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ברצועת עזה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הערב ב-Truth Social: "לאחר משא ומתן, ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני, אותו הצגנו ושיתפנו עם חמאס.

"כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי, חילופי החטופים והאסירים יתחילו, וניצור את התנאים לשלב הבא של הנסיגה, אשר יקרב אותנו לסיום האסון בן 3,000 השנים הזה".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 בספטמבר 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 25 בספטמבר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו
"אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

ראש אונר"א, פיליפ לזריני,10 במרץ 2025
שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א

דורון פסקין

כ-100 ישראלים הגישו תביעה בארה"ב בטענה כי הסוכנות העבירה לרצועת עזה כספים שסייעו לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר. השופטת קבעה כי בהיותה גוף כפוף לאו"ם – אונר"א נהנית מחסינות מתביעות בארה"ב, ולכן בית המשפט מנוע מלדון בטענות

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
המשלחת הישראלית תצא הלילה למצרים; טראמפ לוחץ להתמקד קודם כל בשחרור החטופים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב הנחה להגיע להסכמה על השחרור כמה שיותר מהר – עוד בטרם יסוכמו הפרטים הנוגע לשאר העסקה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ישראל עצרה את הלחימה ברצועה ונערכת לשגר משלחת למשא ומתן

יוני בן מנחם

גורמים צבאיים מסרו כי כוחות צה"ל עסוקים בשלב זה בהגנה עצמית בלבד. להערכת גורמים בכירים בישראל, חמאס ינסה להרוויח זמן ולשפר כמה שניתן את התוכנית האמריקנית כך שתאפשר את הישרדותו ברצועה

רצועת עזה, 16 בספטמבר 2025
חמאס בתגובה רשמית: מוכנים להיכנס למשא ומתן בנוגע לפרטי ההצעה

דורון פסקין

ארגון הטרור השיב במענה כללי שהביע נכונות עקרונית למתווה, אך ציין כי יש לנהל משא ומתן על חלק מהסעיפים. נשיא ארה"ב הגיב: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 30 בספטמבר 2025
טראמפ באולטימטום לחמאס: "חייב להיחתם הסכם עם חמאס עד יום ראשון בשעה 18:00 שעון וושינגטון"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "אם ההסכם האחרון הזה לא ייחתם, ייפרץ גיהינום שאיש מעולם לא ראה כמותו נגד חמאס"

שתפו: