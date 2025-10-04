נשיא ארה"ב כתב את הדברים בפוסט שפרסם ב-Truth Social וטען כי לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף יתחילו חילופי החטופים והאסירים הפלסטינים
צוות מגזין אפוק | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני. כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי"
נמשכים המגעים בניסיון להגיע לסיכום על יישום התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ברצועת עזה.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הערב ב-Truth Social: "לאחר משא ומתן, ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני, אותו הצגנו ושיתפנו עם חמאס.
"כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיידי, חילופי החטופים והאסירים יתחילו, וניצור את התנאים לשלב הבא של הנסיגה, אשר יקרב אותנו לסיום האסון בן 3,000 השנים הזה".
