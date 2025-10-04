סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו
צוות מגזין אפוק | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
"אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה"
• אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ.
• אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה.
• הנחיתי לפני כמה שבועות את צה"ל להיכנס למעוז החשוב ביותר של החמאס: העיר עזה. במקביל, תיאמתי עם הנשיא טראמפ וצוותו מהלך מדיני שהפך בין רגע את הקערה. במקום שישראל תבודד, החמאס מבודד. וכתוצאה מהלחץ הצבאי העצים שהפעלנו, והלחץ המדיני, החמאס נלחץ להסכים לתוכנית שהבאנו.
