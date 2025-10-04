כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

צוות מגזין אפוק | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

"אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה"

• אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ.

• אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה.

• הנחיתי לפני כמה שבועות את צה"ל להיכנס למעוז החשוב ביותר של החמאס: העיר עזה. במקביל, תיאמתי עם הנשיא טראמפ וצוותו מהלך מדיני שהפך בין רגע את הקערה. במקום שישראל תבודד, החמאס מבודד. וכתוצאה מהלחץ הצבאי העצים שהפעלנו, והלחץ המדיני, החמאס נלחץ להסכים לתוכנית שהבאנו.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש אונר"א, פיליפ לזריני,10 במרץ 2025
שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א

דורון פסקין

כ-100 ישראלים הגישו תביעה בארה"ב בטענה כי הסוכנות העבירה לרצועת עזה כספים שסייעו לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר. השופטת קבעה כי בהיותה גוף כפוף לאו"ם – אונר"א נהנית מחסינות מתביעות בארה"ב, ולכן בית המשפט מנוע מלדון בטענות

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
המשלחת הישראלית תצא הלילה למצרים; טראמפ לוחץ להתמקד קודם כל בשחרור החטופים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב הנחה להגיע להסכמה על השחרור כמה שיותר מהר – עוד בטרם יסוכמו הפרטים הנוגע לשאר העסקה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ישראל עצרה את הלחימה ברצועה ונערכת לשגר משלחת למשא ומתן

יוני בן מנחם

גורמים צבאיים מסרו כי כוחות צה"ל עסוקים בשלב זה בהגנה עצמית בלבד. להערכת גורמים בכירים בישראל, חמאס ינסה להרוויח זמן ולשפר כמה שניתן את התוכנית האמריקנית כך שתאפשר את הישרדותו ברצועה

רצועת עזה, 16 בספטמבר 2025
חמאס בתגובה רשמית: מוכנים להיכנס למשא ומתן בנוגע לפרטי ההצעה

דורון פסקין

ארגון הטרור השיב במענה כללי שהביע נכונות עקרונית למתווה, אך ציין כי יש לנהל משא ומתן על חלק מהסעיפים. נשיא ארה"ב הגיב: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 30 בספטמבר 2025
טראמפ באולטימטום לחמאס: "חייב להיחתם הסכם עם חמאס עד יום ראשון בשעה 18:00 שעון וושינגטון"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "אם ההסכם האחרון הזה לא ייחתם, ייפרץ גיהינום שאיש מעולם לא ראה כמותו נגד חמאס"

כוחות משטרה מקומיים בברלין, 1 באוקטובר 2025
חוליה של מחבלי חמאס נעצרה בגרמניה; תכננה לפגוע ביעדים ישראליים

צוות מגזין אפוק

בהודעה שפורסמה על ידי משרד ראש הממשלה מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים נמסר כי שירותי הביטחון הגרמניים עצרו שלושה מחברי חוליית הטרור כשברשותם אמצעי לחימה

שתפו: