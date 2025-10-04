"אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה"

• אנחנו על סף הישג גדול מאוד. זה עדיין לא סופי, אנחנו עובדים על כך במרץ.

• אני מקווה שבימים הקרובים אוכל לבשר לכם על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה ובשטחים השולטים בה.