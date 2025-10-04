שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א

ארגון הטרור השיב במענה כללי שהביע נכונות עקרונית למתווה, אך ציין כי יש לנהל משא ומתן על חלק מהסעיפים. נשיא ארה"ב הגיב: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה"