כ-100 ישראלים הגישו תביעה בארה"ב בטענה כי הסוכנות העבירה לרצועת עזה כספים שסייעו לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר. השופטת קבעה כי בהיותה גוף כפוף לאו"ם – אונר"א נהנית מחסינות מתביעות בארה"ב, ולכן בית המשפט מנוע מלדון בטענות

דורון פסקין | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א

שופטת בית המשפט המחוזי הפדרלי של מחוז דרום ניו-יורק, אנליסה טורס, דחתה השבוע תביעה שהגישו כ-100 ישראלים נגד סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים (אונר"א).

בתביעה נטען כי הסוכנות העבירה למעלה ממיליארד דולר לרצועת עזה – כספים שסייעו, לטענת התובעים, לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר.

הנימוק המרכזי של השופטת טורס לדחיית התביעה היה כי אונר"א נהנית מחסינות מוחלטת מפני התדיינות אזרחית בארה"ב, בהיותה גוף כפוף לאו״ם.

ראש אונר"א, פיליפ לזריני,10 במרץ 2025

ראש אונר"א, פיליפ לזריני, 10 במרץ 2025 | צילום: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

