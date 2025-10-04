כ-100 ישראלים הגישו תביעה בארה"ב בטענה כי הסוכנות העבירה לרצועת עזה כספים שסייעו לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר. השופטת קבעה כי בהיותה גוף כפוף לאו"ם – אונר"א נהנית מחסינות מתביעות בארה"ב, ולכן בית המשפט מנוע מלדון בטענות
דורון פסקין | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א
שופטת בית המשפט המחוזי הפדרלי של מחוז דרום ניו-יורק, אנליסה טורס, דחתה השבוע תביעה שהגישו כ-100 ישראלים נגד סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים (אונר"א).
בתביעה נטען כי הסוכנות העבירה למעלה ממיליארד דולר לרצועת עזה – כספים שסייעו, לטענת התובעים, לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר.
הנימוק המרכזי של השופטת טורס לדחיית התביעה היה כי אונר"א נהנית מחסינות מוחלטת מפני התדיינות אזרחית בארה"ב, בהיותה גוף כפוף לאו״ם.
