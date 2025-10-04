כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב הנחה להגיע להסכמה על השחרור כמה שיותר מהר – עוד בטרם יסוכמו הפרטים הנוגע לשאר העסקה

צוות מגזין אפוק | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

המשלחת הישראלית תצא הלילה למצרים; טראמפ לוחץ להתמקד קודם כל בשחרור החטופים

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הנחה בשלב זה להתמקד בהגעה לסיכום על הסעיף הראשון בעסקה ולהביא כמה שיותר מהר לשחרורם בפועל של כל החטופים, עוד בטרם יסוכמו כל פרטי התוכנית.

בישראל נערכים ליציאתה הלילה של משלחת המשא ומתן למצרים. בראש המשלחת צפוי לעמוד השר רון דרמר. לצידו צפויים לצאת גם ראש השב"כ הזמני, ומתאם שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש.

גם המשלחת האמריקנית צפויה להגיע למצרים ולפי דיווחים ערביים ובארה"ב היא צפויה לכלול את השליח האמריקני, סטיב ויטקוף, ואת חתנו של טראמפ, ג'ראד קושנר.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, והשליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025 | צילום: JIM WATSON/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש אונר"א, פיליפ לזריני,10 במרץ 2025
שופטת פדרלית בניו יורק דחתה תביעה של ישראלים נגד אונר"א

דורון פסקין

כ-100 ישראלים הגישו תביעה בארה"ב בטענה כי הסוכנות העבירה לרצועת עזה כספים שסייעו לחמאס במימון מתקפת ה-7 באוקטובר. השופטת קבעה כי בהיותה גוף כפוף לאו"ם – אונר"א נהנית מחסינות מתביעות בארה"ב, ולכן בית המשפט מנוע מלדון בטענות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יחד עם שר הביטחון, ישראל כ"ץ, והרמטכ"ל, אייל זמיר
ישראל עצרה את הלחימה ברצועה ונערכת לשגר משלחת למשא ומתן

יוני בן מנחם

גורמים צבאיים מסרו כי כוחות צה"ל עסוקים בשלב זה בהגנה עצמית בלבד. להערכת גורמים בכירים בישראל, חמאס ינסה להרוויח זמן ולשפר כמה שניתן את התוכנית האמריקנית כך שתאפשר את הישרדותו ברצועה

רצועת עזה, 16 בספטמבר 2025
חמאס בתגובה רשמית: מוכנים להיכנס למשא ומתן בנוגע לפרטי ההצעה

דורון פסקין

ארגון הטרור השיב במענה כללי שהביע נכונות עקרונית למתווה, אך ציין כי יש לנהל משא ומתן על חלק מהסעיפים. נשיא ארה"ב הגיב: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 30 בספטמבר 2025
טראמפ באולטימטום לחמאס: "חייב להיחתם הסכם עם חמאס עד יום ראשון בשעה 18:00 שעון וושינגטון"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "אם ההסכם האחרון הזה לא ייחתם, ייפרץ גיהינום שאיש מעולם לא ראה כמותו נגד חמאס"

כוחות משטרה מקומיים בברלין, 1 באוקטובר 2025
חוליה של מחבלי חמאס נעצרה בגרמניה; תכננה לפגוע ביעדים ישראליים

צוות מגזין אפוק

בהודעה שפורסמה על ידי משרד ראש הממשלה מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים נמסר כי שירותי הביטחון הגרמניים עצרו שלושה מחברי חוליית הטרור כשברשותם אמצעי לחימה

עזתים בחאן יונס
דיווחים: הרוגים בקרב אנשי חמאס במהלך קרבות עם חמולה מקומית בח'אן יונס

דורון פסקין

על פי הדיווחים, אנשי חמאס פשטו על שכונת אל-מג'אידה בח'אן-יונס בעקבות אירוע שבו, לטענתם, הרגו בני חמולה מקומית אחד מאנשי הזרוע הצבאית מספר ימים קודם לכן

שתפו: