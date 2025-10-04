המשלחת הישראלית תצא הלילה למצרים; טראמפ לוחץ להתמקד קודם כל בשחרור החטופים

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הנחה בשלב זה להתמקד בהגעה לסיכום על הסעיף הראשון בעסקה ולהביא כמה שיותר מהר לשחרורם בפועל של כל החטופים, עוד בטרם יסוכמו כל פרטי התוכנית.

בישראל נערכים ליציאתה הלילה של משלחת המשא ומתן למצרים. בראש המשלחת צפוי לעמוד השר רון דרמר. לצידו צפויים לצאת גם ראש השב"כ הזמני, ומתאם שבויים ונעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש.