גורמים צבאיים מסרו כי כוחות צה"ל עסוקים בשלב זה בהגנה עצמית בלבד. להערכת גורמים בכירים בישראל, חמאס ינסה להרוויח זמן ולשפר כמה שניתן את התוכנית האמריקנית כך שתאפשר את הישרדותו ברצועה
יוני בן מנחם | 4 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ישראל עצרה את הלחימה ברצועה ונערכת לשגר משלחת למשא ומתן
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי חמאס נכנס ללחץ מהאולטימטום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולכן מיהר להעביר למתווכות את תשובתו על התוכנית האמריקנית לעצירת המלחמה ברצועת עזה.
לכך ניתן להוסיף את הלחץ הגובר ברחוב העזתי – להסכים לתוכנית האמריקנית ולעצור את המלחמה מיידית. במקביל, מופעל על חמאס לחץ אדיר של מדינות ערב להסכים למתווה.
לאחר תגובת חמאס, אמר טראמפ: "בהתבסס על ההצהרה שזה עתה פרסמה חמאס, אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה ובמהירות! כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת".
