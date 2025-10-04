ישראל עצרה את הלחימה ברצועה ונערכת לשגר משלחת למשא ומתן

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי חמאס נכנס ללחץ מהאולטימטום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולכן מיהר להעביר למתווכות את תשובתו על התוכנית האמריקנית לעצירת המלחמה ברצועת עזה.

לכך ניתן להוסיף את הלחץ הגובר ברחוב העזתי – להסכים לתוכנית האמריקנית ולעצור את המלחמה מיידית. במקביל, מופעל על חמאס לחץ אדיר של מדינות ערב להסכים למתווה.