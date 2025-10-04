כניסה
ארגון הטרור השיב במענה כללי שהביע נכונות עקרונית למתווה, אך ציין כי יש לנהל משא ומתן על חלק מהסעיפים. נשיא ארה"ב הגיב: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום מתמשך. ישראל חייבת להפסיק מיידית את ההפצצות על עזה, כדי שנוכל לחלץ את החטופים בבטחה"

דורון פסקין | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חמאס בתגובה רשמית: מוכנים להיכנס למשא ומתן בנוגע לפרטי ההצעה

חמאס הודיע הערב כי העביר למצרים וקטאר את תגובתו לתוכנית נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה.

בהצהרה רשמית שפרסם ארגון הטרור נמסר כי הוא מקבל את מתווה טראמפ להפסקת המלחמה ולנסיגת כוחות צה"ל מהרצועה, וכי הוא נכון להיכנס למשא ומתן באמצעות המתווכים לצורך דיון בפרטי יישום התוכנית.

חמאס הצהיר כי הוא מסכים "להעברת ניהול רצועת עזה לידי גוף פלסטיני עצמאי (טכנוקרטים), המבוסס על הסכמה לאומית פלסטינית ותוך הישענות על תמיכה ערבית ואסלאמית".

רצועת עזה, 16 בספטמבר 2025

רצועת עזה, 16 בספטמבר 2025 | צילום: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

