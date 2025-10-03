טראמפ באולטימטום לחמאס: "חייב להיחתם הסכם עם חמאס עד יום ראשון בשעה 18:00 שעון וושינגטון"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציב היום אולטימטום לחמאס להשיב על התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה והיום שאחרי ברצועת עזה – עד יום ראשון הקרוב בשעה 18:00 שעון וושינגטון (1:00 בלילה שעון ישראל).

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "חמאס היה איום אכזרי ואלים במשך שנים רבות במזרח התיכון! הם הרגו (והפכו את החיים לבלתי נסבלים), והכול הגיע לשיאו בטבח ה-7 באוקטובר בישראל [...] כתגמול על מתקפת ה-7 באוקטובר על הציוויליזציה, יותר מ־25,000 'חיילים' של חמאס כבר חוסלו. רוב היתר מכותרים ומלכודים צבאית, ורק ממתינים שאגיד את המילה 'צאו' כדי שחייהם יסתיימו במהירות. לגבי האחרים, אנחנו יודעים מי אתם ואיפה אתם, ותיצודו עד שתחוסלו.