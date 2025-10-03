נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "אם ההסכם האחרון הזה לא ייחתם, ייפרץ גיהינום שאיש מעולם לא ראה כמותו נגד חמאס"
טראמפ באולטימטום לחמאס: "חייב להיחתם הסכם עם חמאס עד יום ראשון בשעה 18:00 שעון וושינגטון"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הציב היום אולטימטום לחמאס להשיב על התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה והיום שאחרי ברצועת עזה – עד יום ראשון הקרוב בשעה 18:00 שעון וושינגטון (1:00 בלילה שעון ישראל).
בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "חמאס היה איום אכזרי ואלים במשך שנים רבות במזרח התיכון! הם הרגו (והפכו את החיים לבלתי נסבלים), והכול הגיע לשיאו בטבח ה-7 באוקטובר בישראל [...] כתגמול על מתקפת ה-7 באוקטובר על הציוויליזציה, יותר מ־25,000 'חיילים' של חמאס כבר חוסלו. רוב היתר מכותרים ומלכודים צבאית, ורק ממתינים שאגיד את המילה 'צאו' כדי שחייהם יסתיימו במהירות. לגבי האחרים, אנחנו יודעים מי אתם ואיפה אתם, ותיצודו עד שתחוסלו.
"אני מבקש מכל הפלסטינים החפים מפשע לעזוב מיד את האזור הזה, שבו צפוי מוות גדול, ולעבור לחלקים בטוחים יותר של עזה. כולם יזכו לטיפול נאות על ידי אלה שממתינים לסייע. למזלו של חמאס, יינתן לו סיכוי אחרון! אומות גדולות, חזקות ועשירות מאוד במזרח התיכון, ובאזורים שמעבר, יחד עם ארה"ב ובהסכמת ישראל, הסכימו לשלום אחרי 3000 שנה במזרח התיכון.
