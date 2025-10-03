בהודעה שפורסמה על ידי משרד ראש הממשלה מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים נמסר כי שירותי הביטחון הגרמניים עצרו שלושה מחברי חוליית הטרור כשברשותם אמצעי לחימה
צוות מגזין אפוק | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חוליה של מחבלי חמאס נעצרה בגרמניה; תכננה לפגוע ביעדים ישראליים
משרד ראש הממשלה מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים הודיע היום כי ביום רביעי האחרון נחשפה בגרמניה חוליית טרור שעל פי החשד הייתה קשורה לארגון חמאס ותכננה לקדם פגיעה ביעדים ישראליים ויהודים.
לפי ההודעה, מעצרם של חברי החוליה התאפשר בזכות שיתוף פעולה הדוק בין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וכוחות הביטחון והמודיעין בגרמניה. במסגרת הפעילות עצרו שירותי הביטחון הגרמניים (BFV) שלושה מחברי חוליית הטרור כשברשותם אמצעי לחימה אשר על פי החשד היו מיועדים לביצוע הפיגוע.
"מעצר זה מתווסף לפעילות נוספת של המוסד בשבועות האחרונים ברחבי אירופה בשיתוף פעולה עם גופי הביטחון והאכיפה המקומיים, כולל באוסטריה", נכתב.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו