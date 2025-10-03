כניסה
בהודעה שפורסמה על ידי משרד ראש הממשלה מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים נמסר כי שירותי הביטחון הגרמניים עצרו שלושה מחברי חוליית הטרור כשברשותם אמצעי לחימה

צוות מגזין אפוק | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חוליה של מחבלי חמאס נעצרה בגרמניה; תכננה לפגוע ביעדים ישראליים

משרד ראש הממשלה מטעם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים הודיע היום כי ביום רביעי האחרון נחשפה בגרמניה חוליית טרור שעל פי החשד הייתה קשורה לארגון חמאס ותכננה לקדם פגיעה ביעדים ישראליים ויהודים.

לפי ההודעה, מעצרם של חברי החוליה התאפשר בזכות שיתוף פעולה הדוק בין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וכוחות הביטחון והמודיעין בגרמניה. במסגרת הפעילות עצרו שירותי הביטחון הגרמניים (BFV) שלושה מחברי חוליית הטרור כשברשותם אמצעי לחימה אשר על פי החשד היו מיועדים לביצוע הפיגוע.

"מעצר זה מתווסף לפעילות נוספת של המוסד בשבועות האחרונים ברחבי אירופה בשיתוף פעולה עם גופי הביטחון והאכיפה המקומיים, כולל באוסטריה", נכתב.

כוחות משטרה מקומיים בברלין, 1 באוקטובר 2025

כוחות משטרה מקומיים בברלין, 1 באוקטובר 2025 | צילום: ALEXANDRA BEIER/AFP via Getty Images

כתבות נוספות
עזתים בחאן יונס
דיווחים: הרוגים בקרב אנשי חמאס במהלך קרבות עם חמולה מקומית בח'אן יונס

דורון פסקין

על פי הדיווחים, אנשי חמאס פשטו על שכונת אל-מג'אידה בח'אן-יונס בעקבות אירוע שבו, לטענתם, הרגו בני חמולה מקומית אחד מאנשי הזרוע הצבאית מספר ימים קודם לכן

יהודים בשכונת סטמפורד היל בלונדון חולפים על פני כוח משטרה, 10 באוקטובר 2023
גל האנטישמיות בעולם – נמשכים הדיווחים על אלימות כלפי יהודים

אורן שלום

רב בן 77 הותקף בשכונה יהודית בלונדון, תלמידי בית ספר בארגנטינה קראו לשרוף יהודים, גבר כבן 70 הותקף בדרך לביתו בפריז וצעיר הותקף בגרמניה כי ענד מגן דוד. התנועה למאבק באנטישמיות מדווחת על המשך התופעה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה משקמת מחדש את הקשרים עם סוריה | פרשנות

דורון פסקין

משלחת סורית בראשות הרמטכ"ל מבקרת במוסקבה, כשברקע מתנהלים גם מגעים כלכליים בין המדינות – מה שנראה כחלק מניסיון לעצב מחדש את מערכת היחסים בין מוסקבה לדמשק. בהמשך החודש צפוי לבקר ברוסיה גם נשיא סוריה במסגרת השתתפותו בפסגה ערבית-רוסית

כוחות צה״ל ברמאללה, 14 בספטמבר 2025
בכירים בישראל: חמאס ינסה למנף את שחרור המחבלים כדי להתחזק ביהודה ושומרון

יוני בן מנחם

אחת הדרישות שחמאס מתכנן להתעקש עליה במסגרת המשא ומתן על יישום תוכנית טראמפ, אם אכן הוא יסכים לה, היא שחרור המחבלים "הכבדים" מבתי הכלא בישראל

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
דיווח: צה"ל מבצע מעצרים של פלסטינים החשודים כי הם מחזיקים במידע על החטופים

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי כוחות מיוחדים ישראליים פועלים בעומק עזה, לעיתים בסיוע מיליציות מקומיות, ועוצרים גורמים הקשורים לחמאס ולמערכת הבריאות

הריסות בצפון רצועת עזה, 23 בינואר 2025
נמשכת ההמתנה לתשובת חמאס; דיווחים: המתווכות מאיצות בארגון הטרור לקבל את התוכנית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי חמאס יציב שורה של הסתייגויות בניסיון לשנות חלק מסעיפי התוכנית. הבית הלבן הבהיר אתמול כי הנשיא טראמפ יראה בכל תגובה שלילית של חמאס "קו אדום"

