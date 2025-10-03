על פי הדיווחים, אנשי חמאס פשטו על שכונת אל-מג'אידה בח'אן-יונס בעקבות אירוע שבו, לטענתם, הרגו בני חמולה מקומית אחד מאנשי הזרוע הצבאית מספר ימים קודם לכן
דורון פסקין | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים: הרוגים בקרב אנשי חמאס במהלך קרבות עם חמולה מקומית בח'אן יונס
דיווחים שמגיעים מרצועת עזה מעידים על עימותים קשים שהתרחשו הבוקר בשכונת אל-מג'אידה בח'אן יונס, בין חמולה מקומית לבין יחידת "סהם" (חץ) – כוח משטרתי הכפוף לזרוע הצבאית של חמאס.
על פי הדיווחים, אנשי חמאס פשטו על השכונה לאחר תפילת הבוקר תוך שימוש בנשק כבד, זאת בעקבות אירוע שבו, לטענתם, הרגו בני חמולת אל-מג'אידה אחד מאנשי הזרוע הצבאית מספר ימים קודם לכן.
עוד דווח כי במהלך ההתקפה השתמשו אנשי חמאס בפגזי RPG, במטעני חבלה ובירי חסר הבחנה לעבר בתי מגורים. אנשי החמולה השיבו אש, ובדיווחים מהרצועה נמסר כי ישנם הרוגים לשני הצדדים.
