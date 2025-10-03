גל האנטישמיות בעולם – נמשכים הדיווחים על אלימות כלפי יהודים

גל האנטישמיות נגד יהודים ברחבי העולם נמשך. התנועה למאבק באנטישמיות, הפועלת ברחבי העולם למנוע אנטישמיות ופגיעה ביהודים, דיווחה על מספר אירועי שנאה נגד יהודים שאירעו לאחרונה במקומות שונים בעולם.

ב-23 בספטמבר עצרה משטרת לונדון גבר בן 41 לאחר שלכאורה תקף רב בן 77 בשכונת סטמפורד היל, בה נמצאת אחת הקהילות היהודיות הגדולות ביותר בבריטניה.

על פי החשד, התוקף התעמת עם הרב מחוץ לבית מרקחת מקומי. בסרטון שפרסמה קבוצת השמירה היהודית "שומרים צפון מזרח לונדון" נראה התוקף אוכל מקופסת עוף. הוא השליך את השאריות לעבר הרב ובהמשך זרק גם את כל הקופסה.