רב בן 77 הותקף בשכונה יהודית בלונדון, תלמידי בית ספר בארגנטינה קראו לשרוף יהודים, גבר כבן 70 הותקף בדרך לביתו בפריז וצעיר הותקף בגרמניה כי ענד מגן דוד. התנועה למאבק באנטישמיות מדווחת על המשך התופעה

אורן שלום | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

גל האנטישמיות בעולם – נמשכים הדיווחים על אלימות כלפי יהודים

גל האנטישמיות נגד יהודים ברחבי העולם נמשך. התנועה למאבק באנטישמיות, הפועלת ברחבי העולם למנוע אנטישמיות ופגיעה ביהודים, דיווחה על מספר אירועי שנאה נגד יהודים שאירעו לאחרונה במקומות שונים בעולם.

רב בן 77 הותקף בלונדון

ב-23 בספטמבר עצרה משטרת לונדון גבר בן 41 לאחר שלכאורה תקף רב בן 77 בשכונת סטמפורד היל, בה נמצאת אחת הקהילות היהודיות הגדולות ביותר בבריטניה.

על פי החשד, התוקף התעמת עם הרב מחוץ לבית מרקחת מקומי. בסרטון שפרסמה קבוצת השמירה היהודית "שומרים צפון מזרח לונדון" נראה התוקף אוכל מקופסת עוף. הוא השליך את השאריות לעבר הרב ובהמשך זרק גם את כל הקופסה.

יהודים בשכונת סטמפורד היל בלונדון חולפים על פני כוח משטרה, 10 באוקטובר 2023

יהודים חולפים על פני כוח משטרה בשכונת סטמפורד היל בלונדון, 10 באוקטובר 2023 | צילום: Carl Court/Getty Images

