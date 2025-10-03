כניסה
משלחת סורית בראשות הרמטכ"ל מבקרת במוסקבה, כשברקע מתנהלים גם מגעים כלכליים בין המדינות – מה שנראה כחלק מניסיון לעצב מחדש את מערכת היחסים בין מוסקבה לדמשק. בהמשך החודש צפוי לבקר ברוסיה גם נשיא סוריה במסגרת השתתפותו בפסגה ערבית-רוסית

דורון פסקין | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

רוסיה משקמת מחדש את הקשרים עם סוריה | פרשנות

משלחת מטעם משרד ההגנה הסורי, בראשות הרמטכ"ל, גנרל עלי א-נעסאן, פתחה אתמול ביקור רשמי ברוסיה – כך דיווחה סוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA.

במסגרת הביקור סיירו חברי המשלחת ב"פארק הצבאי הלאומי המרכזי של הכוחות המזוינים הרוסים", ואף בחנו מערכות הגנה אווירית וכטב"מים מתוצרת רוסיה.

לפי הדיווח, מנהל מחלקת האימונים של חיל האוויר וההגנה האווירית הסורי שוחח עם משלחת צבאית רוסית על הרחבת שיתופי פעולה בתחומי האימונים הצבאיים, הארטילריה, הכוח האווירי וכלי רכב משוריינים – במטרה לשפר את המוכנות המבצעית של הצבא הסורי.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין | צילום: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images, MIKHAIL METZEL/POOL/AFP via Getty Images

