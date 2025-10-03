רוסיה משקמת מחדש את הקשרים עם סוריה | פרשנות

משלחת סורית בראשות הרמטכ"ל מבקרת במוסקבה, כשברקע מתנהלים גם מגעים כלכליים בין המדינות – מה שנראה כחלק מניסיון לעצב מחדש את מערכת היחסים בין מוסקבה לדמשק. בהמשך החודש צפוי לבקר ברוסיה גם נשיא סוריה במסגרת השתתפותו בפסגה ערבית-רוסית

דורון פסקין | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳