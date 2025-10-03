בכירים בישראל: חמאס ינסה למנף את שחרור המחבלים כדי להתחזק ביהודה ושומרון

על פי גורמים ביטחוניים בכירים, חמאס מבין כי הוא הפסיד את המערכה ברצועת עזה, והוא נערך לחתוך את הפסדיו ולהתכונן לשלב הבא, שהוא מבחינתו פתיחת מערכת טרור חדשה ביהודה ושומרון, שבמסגרתה הוא מתכנן מעשי טבח נוספים ביישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר.

לדברי אותם גורמים, אחת הדרישות שחמאס מתכנן להתעקש עליה במסגרת המשא ומתן על יישום תוכנית טראמפ, אם אכן הוא יסכים לה בסופו של דבר, היא שחרור המחבלים "הכבדים" מבתי הכלא בישראל, משתי סיבות עיקריות: