אחת הדרישות שחמאס מתכנן להתעקש עליה במסגרת המשא ומתן על יישום תוכנית טראמפ, אם אכן הוא יסכים לה, היא שחרור המחבלים "הכבדים" מבתי הכלא בישראל
יוני בן מנחם | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בישראל: חמאס ינסה למנף את שחרור המחבלים כדי להתחזק ביהודה ושומרון
על פי גורמים ביטחוניים בכירים, חמאס מבין כי הוא הפסיד את המערכה ברצועת עזה, והוא נערך לחתוך את הפסדיו ולהתכונן לשלב הבא, שהוא מבחינתו פתיחת מערכת טרור חדשה ביהודה ושומרון, שבמסגרתה הוא מתכנן מעשי טבח נוספים ביישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר.
לדברי אותם גורמים, אחת הדרישות שחמאס מתכנן להתעקש עליה במסגרת המשא ומתן על יישום תוכנית טראמפ, אם אכן הוא יסכים לה בסופו של דבר, היא שחרור המחבלים "הכבדים" מבתי הכלא בישראל, משתי סיבות עיקריות:
א. ניסיון להציג את סיום המערכה ברצועת עזה כ"ניצחון" והישג, בכך שהצליח לרוקן את בתי הכלא בישראל ממחבלים ולשחרר רבי מחבלים שנחשבים כ"סמלי טרור", שישראל סירבה לשחרר בעסקאות קודמות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו