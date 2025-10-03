כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אחת הדרישות שחמאס מתכנן להתעקש עליה במסגרת המשא ומתן על יישום תוכנית טראמפ, אם אכן הוא יסכים לה, היא שחרור המחבלים "הכבדים" מבתי הכלא בישראל

יוני בן מנחם | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בכירים בישראל: חמאס ינסה למנף את שחרור המחבלים כדי להתחזק ביהודה ושומרון

על פי גורמים ביטחוניים בכירים, חמאס מבין כי הוא הפסיד את המערכה ברצועת עזה, והוא נערך לחתוך את הפסדיו ולהתכונן לשלב הבא, שהוא מבחינתו פתיחת מערכת טרור חדשה ביהודה ושומרון, שבמסגרתה הוא מתכנן מעשי טבח נוספים ביישובים ביהודה ושומרון ובקו התפר.

לדברי אותם גורמים, אחת הדרישות שחמאס מתכנן להתעקש עליה במסגרת המשא ומתן על יישום תוכנית טראמפ, אם אכן הוא יסכים לה בסופו של דבר, היא שחרור המחבלים "הכבדים" מבתי הכלא בישראל, משתי סיבות עיקריות:

א. ניסיון להציג את סיום המערכה ברצועת עזה כ"ניצחון" והישג, בכך שהצליח לרוקן את בתי הכלא בישראל ממחבלים ולשחרר רבי מחבלים שנחשבים כ"סמלי טרור", שישראל סירבה לשחרר בעסקאות קודמות.

כוחות צה״ל ברמאללה, 14 בספטמבר 2025

כוחות צה״ל ברמאללה, 14 בספטמבר 2025 | צילום: ZAIN JAAFAR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
רוסיה משקמת מחדש את הקשרים עם סוריה | פרשנות

דורון פסקין

משלחת סורית בראשות הרמטכ"ל מבקרת במוסקבה, כשברקע מתנהלים גם מגעים כלכליים בין המדינות – מה שנראה כחלק מניסיון לעצב מחדש את מערכת היחסים בין מוסקבה לדמשק. בהמשך החודש צפוי לבקר ברוסיה גם נשיא סוריה במסגרת השתתפותו בפסגה ערבית-רוסית

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025
דיווח: צה"ל מבצע מעצרים של פלסטינים החשודים כי הם מחזיקים במידע על החטופים

יוני בן מנחם

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי כוחות מיוחדים ישראליים פועלים בעומק עזה, לעיתים בסיוע מיליציות מקומיות, ועוצרים גורמים הקשורים לחמאס ולמערכת הבריאות

הריסות בצפון רצועת עזה, 23 בינואר 2025
נמשכת ההמתנה לתשובת חמאס; דיווחים: המתווכות מאיצות בארגון הטרור לקבל את התוכנית

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי חמאס יציב שורה של הסתייגויות בניסיון לשנות חלק מסעיפי התוכנית. הבית הלבן הבהיר אתמול כי הנשיא טראמפ יראה בכל תגובה שלילית של חמאס "קו אדום"

נשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, 24 בספטמבר 2025
נשיא קולומביה הודיע על גירוש המשלחת הישראלית ועל ביטול הסכם הסחר החופשי עם ישראל

דורון פסקין

גוסטבו פטרו החריף אמש את הצעדים נגד ישראל בעקבות סיכול המשט לעזה ועצירת שתי אזרחיות קולומביאניות שהיו על הסירות

תיעוד שפרסם משרד החוץ של גרטה תונברג וחבריה שנעצרו על המשט
במהלך יום כיפור: צה"ל בלם את המשט לעזה

אורן שלום

כוחות חיל הים עצרו את כלי השיט שנכנסו למים הטריטוריאליים של ישראל. ראש הממשלה: פעילותם החשובה מנעה כניסה של עשרות כלי שיט לאזור המלחמה והדפה מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל"

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 17 בספטמבר 2025
ראש ה-FBI הודיע על ניתוק קשרים עם הליגה נגד השמצה: "חזות פוליטית במסווה של כלב שמירה"

אורן שלום

בארה"ב הושמעה בימים האחרונים ביקורת כלפי הארגון היהודי – העוקב אחר תופעות אנטישמיות ברחבי העולם, בעקבות הכללת הארגון שייסד צ'ארלי קירק במילון המגדיר קיצוניות. ביום ראשון האחרון כינה אילון מאסק את הארגון "מכונת תעמולת שנאה של השמאל הקיצוני". בליגה נגד השמצה הגיבו: "נמשיך להיאבק בגל האנטישמיות חסר התקדים"

שתפו: