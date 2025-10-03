דיווח: צה"ל מבצע מעצרים של פלסטינים החשודים כי הם מחזיקים במידע על החטופים

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר כי ישראל הגבירה את פעילות הכוחות המיוחדים שלה (המסתערבים) בעומק אזורים מיושבים ברצועת עזה, והחלה בסדרת מבצעים למעצר פלסטינים, חברי חמאס וגם אזרחים.

על פ הדיווח, מבין המקרים האחרונים בולט מעצרה של האחות המיילדת תסנִים אל‑המס, בתו של ד"ר מרואן אל‑המס, שנעצר גם הוא ב‑21 ביולי האחרון ועדיין מוחזק בישראל.