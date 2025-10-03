כניסה
עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי כוחות מיוחדים ישראליים פועלים בעומק עזה, לעיתים בסיוע מיליציות מקומיות, ועוצרים גורמים הקשורים לחמאס ולמערכת הבריאות

יוני בן מנחם | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: צה"ל מבצע מעצרים של פלסטינים החשודים כי הם מחזיקים במידע על החטופים

העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט" דיווח הבוקר כי ישראל הגבירה את פעילות הכוחות המיוחדים שלה (המסתערבים) בעומק אזורים מיושבים ברצועת עזה, והחלה בסדרת מבצעים למעצר פלסטינים, חברי חמאס וגם אזרחים.

על פ הדיווח, מבין המקרים האחרונים בולט מעצרה של האחות המיילדת תסנִים אל‑המס, בתו של ד"ר מרואן אל‑המס, שנעצר גם הוא ב‑21 ביולי האחרון ועדיין מוחזק בישראל.

אתמול פרסמה משפחת אל‑המס הודעה שלפיה תסנים "נחטפה" בשטח סביב בית חולים שדה במואסי ח'אן יונס שבדרום הרצועה, בסמוך למקום שבו "נחטף" אביה. לדברי המשפחה, בכוח הישראלי שהפעיל את המבצע השתתפה קבוצה חמושה השייכת למיליציית יאסר אבו שבאב, המשתפת פעולה עם ישראל נגד חמאס.

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025

כוחות צה״ל ברצועת עזה, 17 בספטמבר 2025 | צילום: דובר צה״ל

