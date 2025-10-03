גורמים בכירים בישראל מעריכים כי חמאס יציב שורה של הסתייגויות בניסיון לשנות חלק מסעיפי התוכנית. הבית הלבן הבהיר אתמול כי הנשיא טראמפ יראה בכל תגובה שלילית של חמאס "קו אדום"
יוני בן מנחם | 3 באוקטובר 2025 | חדשות | 4 דק׳
נמשכת ההמתנה לתשובת חמאס; דיווחים: המתווכות מאיצות בארגון הטרור לקבל את התוכנית
מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס, אמר אמש לערוץ אלג'זירה כי ארגונו יפרסם בקרוב את עמדתו בנוגע לתוכנית האמריקנית לעצירת המלחמה ברצועת עזה.
גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי חמאס ימסור תשובה חיובית לתוכנית באופן עקרוני, אך יציב שורה של הסתייגויות וידרוש לדון בהן כדי להרוויח זמן ולנסות לשנות חלק מסעיפי התוכנית, שנחשבים בעיניו לפרו ישראלים ומאפשרים לצה"ל להמשיך לשלוט ביטחונית ברצועה גם לאחר שחרור כל החטופים.
לדברי הגורמים הביטחוניים, ברחוב העזתי גובר הלחץ על חמאס לקבל את התוכנית באופן מיידי כדי לעצור את המלחמה. בתוך הארגון עצמו ישנן מחלוקת כיצד יש לנהוג, ועל פי דיווחים בתקשורת הזרה והערבית, עז א-דין אלחדאד, המפקד של הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, תומך בדחיית התוכנית האמריקנית, בעוד מדינות כמו מצרים, קטאר וטורקיה מאיצות בחמאס להשיב באופן חיובי ולקבל את התוכנית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו