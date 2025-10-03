נמשכת ההמתנה לתשובת חמאס; דיווחים: המתווכות מאיצות בארגון הטרור לקבל את התוכנית

מוחמד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס, אמר אמש לערוץ אלג'זירה כי ארגונו יפרסם בקרוב את עמדתו בנוגע לתוכנית האמריקנית לעצירת המלחמה ברצועת עזה.

גורמים ביטחוניים בכירים מעריכים כי חמאס ימסור תשובה חיובית לתוכנית באופן עקרוני, אך יציב שורה של הסתייגויות וידרוש לדון בהן כדי להרוויח זמן ולנסות לשנות חלק מסעיפי התוכנית, שנחשבים בעיניו לפרו ישראלים ומאפשרים לצה"ל להמשיך לשלוט ביטחונית ברצועה גם לאחר שחרור כל החטופים.