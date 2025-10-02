נשיא קולומביה הודיע על גירוש המשלחת הישראלית ועל ביטול הסכם הסחר החופשי עם ישראל

המשבר המדיני בין בוגוטה לירושלים החריף ביומיים האחרונים והגיע לשפל חדש, לאחר שנשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, הורה על גירוש אנשי המשלחת הכלכלית והדיפלומטית הישראלית שנותרו במדינה, ועל נקיטת צעדים לביטול הסכם הסחר החופשי עם ישראל.

פטרו הכריז על כך בפוסט שפרסם אמש ב-X על רקע סיכול "משט הסומוד" לעזה על ידי חיל הים הישראלי. במסגרת הסיכול נעצרו עשרות פעילות ופעילים מכל העולם, ובהם שתי אזרחיות קולומביאניות.