גוסטבו פטרו החריף אמש את הצעדים נגד ישראל בעקבות סיכול המשט לעזה ועצירת שתי אזרחיות קולומביאניות שהיו על הסירות
דורון פסקין | 2 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא קולומביה הודיע על גירוש המשלחת הישראלית ועל ביטול הסכם הסחר החופשי עם ישראל
המשבר המדיני בין בוגוטה לירושלים החריף ביומיים האחרונים והגיע לשפל חדש, לאחר שנשיא קולומביה, גוסטבו פטרו, הורה על גירוש אנשי המשלחת הכלכלית והדיפלומטית הישראלית שנותרו במדינה, ועל נקיטת צעדים לביטול הסכם הסחר החופשי עם ישראל.
פטרו הכריז על כך בפוסט שפרסם אמש ב-X על רקע סיכול "משט הסומוד" לעזה על ידי חיל הים הישראלי. במסגרת הסיכול נעצרו עשרות פעילות ופעילים מכל העולם, ובהם שתי אזרחיות קולומביאניות.
מעצר פעילי המשט גרר הלילה מחאה בערים רבות באירופה וכן בדרום אמריקה כולל בבירת קולומביה, בוגוטה. בפוסט שפרסם, כתב פטרו: "מדובר בפשע בין-לאומי חדש מצד נתניהו. שתי אזרחיות קולומביאניות שעסקו בפעילות סולידריות הומניטרית עם פלסטין נעצרו במים בין-לאומיים".
