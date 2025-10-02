במהלך יום כיפור: צה"ל בלם את המשט לעזה

כוחות חיל הים בלמו במהלך יום כיפור את המשט שיועד להגיע לחופי עזה. סירות ראשונות של המשט לעזה החלו להגיע אתמול למים הטריטוריאליים של ישראל.

בהודעה שפרסם משרד החוץ היום נמסר כי "הפרובוקציה של חמאס–סומוד הסתיימה. אף אחת מהיאכטות של פרובוקציית חמאס–סומוד לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את המצור הימי החוקי.