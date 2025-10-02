כוחות חיל הים עצרו את כלי השיט שנכנסו למים הטריטוריאליים של ישראל. ראש הממשלה: פעילותם החשובה מנעה כניסה של עשרות כלי שיט לאזור המלחמה והדפה מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל"
במהלך יום כיפור: צה"ל בלם את המשט לעזה
כוחות חיל הים בלמו במהלך יום כיפור את המשט שיועד להגיע לחופי עזה. סירות ראשונות של המשט לעזה החלו להגיע אתמול למים הטריטוריאליים של ישראל.
בהודעה שפרסם משרד החוץ היום נמסר כי "הפרובוקציה של חמאס–סומוד הסתיימה. אף אחת מהיאכטות של פרובוקציית חמאס–סומוד לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את המצור הימי החוקי.
"כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין. הם עושים את דרכם בבטחה לישראל, ומשם יגורשו לאירופה. נותרה ספינה אחת אחרונה של פרובוקציה זו במרחק. אם תתקרב, גם ניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל ולפרוץ את המצור יימנע".
