בארה"ב הושמעה בימים האחרונים ביקורת כלפי הארגון היהודי – העוקב אחר תופעות אנטישמיות ברחבי העולם, בעקבות הכללת הארגון שייסד צ'ארלי קירק במילון המגדיר קיצוניות. ביום ראשון האחרון כינה אילון מאסק את הארגון "מכונת תעמולת שנאה של השמאל הקיצוני". בליגה נגד השמצה הגיבו: "נמשיך להיאבק בגל האנטישמיות חסר התקדים"

אורן שלום | 2 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ראש ה-FBI הודיע על ניתוק קשרים עם הליגה נגד השמצה: "חזות פוליטית במסווה של כלב שמירה"

ראש ה-FBI, קאש פאטל, הודיע אתמול כי הסוכנות שבראשה הוא עומד מנתקת את קשריה עם הליגה נגד השמצה (ADL) – ארגון יהודי העוקב ונלחם בתופעות אנטישמיות ברחבי העולם.

המהלך מגיע על רקע ביקורת שהופנתה כלפי ה-ADL על כך שכלל את Turning Point USA – הארגון שהקים וניהל צ’ארלי קירק, שנרצח בחודש שעבר בידי מתנקש באוניברסיטה ביוטה – במילון מונחים המתייחס לקיצוניות.

פאטל ציין בהחלטתו גם את שיתוף הפעולה בעבר בין ה-ADL לבין מנהל ה-FBI לשעבר, ג’יימס קומי, שלאחרונה הוגש נגדו כתב אישום. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הוא כתב כי "התקופה הזו נגמרה. ה-FBI הזה לא ישתף פעולה עם חזיתות פוליטיות שמתחזות לכלבי שמירה".

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 17 בספטמבר 2025

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 17 בספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

תיעוד שפרסם משרד החוץ של גרטה תונברג וחבריה שנעצרו על המשט
במהלך יום כיפור: צה"ל בלם את המשט לעזה

אורן שלום

כוחות חיל הים עצרו את כלי השיט שנכנסו למים הטריטוריאליים של ישראל. ראש הממשלה: פעילותם החשובה מנעה כניסה של עשרות כלי שיט לאזור המלחמה והדפה מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל"

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וסגן נשיא ארה''ב, ג'יי. די. ואנס
לאחר שלא הושגו הסכמות – השבתת הממשל בארה"ב נכנסה לתוקף

דורון פסקין

הממשל הפדרלי בארה"ב נכנס הבוקר רשמית למצב השבתה, לאחר שהסנאט נכשל באישור תקציב גישור שהיה מונע את הפסקת המימון. להשבתה עשויות להיות השלכות משמעותיות על הכלכלה האמריקנית

כוחות ביטחון ומתפללים מחוץ לבית הכנסת היתון פארק במנצ'סטר, 2 באוקטובר 2025
במהלך יום כיפור: שני נרצחים בפיגוע טרור סמוך לבית כנסת במנצ'סטר

דורון פסקין

מחבל דרס מתפללים, דקר מאבטח ונורה למוות בידי שוטרים. בבריטניה כולה תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת. ראש ממשלת בריטניה: "העובדה שזה קרה ביום כיפור הופכת את המעשה למזעזע עוד יותר"

פקיסטנים בהפגנת תמיכה בחמאס, 31 ביולי 2024
סקירה חדשה: חמאס מוצא קרקע פורייה בפקיסטן

דורון פסקין

סקירה של מכון ממר"י חושפת את העמקת פעילות חמאס בפקיסטן מאז ה-7 באוקטובר. "אסור להתעלם מכך שבפקיסטן צומחת הקרקע שממנה הארגון עלול לחדש את כוחו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אל ת'אאני, 15 במאי 2025, דוחא, קטאר
טראמפ חתם על צו נשיאותי להבטחת ביטחונה של קטאר

דורון פסקין

נשיא ארה"ב חתם ביום שני האחרון על צו הקובע כי ארה״ב תתייחס "לכל התקפה צבאית על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה הקריטיות של קטאר כאל איום ישיר על שלום וביטחון ארה"ב עצמה"

הריסות ברצועת עזה, 30 בינואר 2025
בכירים בישראל מעריכים כי אם חמאס ישיב בחיוב – זה יכלול תנאים ודרישות לשינויים בתוכנית

יוני בן מנחם

גורם בכיר בירושלים אמר אמש כי מדובר בהצעה סגורה – "כן או לא" – בעוד ברצועת עזה גוברת הקריאה להיענות בחיוב כדי לשים קץ לסבל התושבים

