בארה"ב הושמעה בימים האחרונים ביקורת כלפי הארגון היהודי – העוקב אחר תופעות אנטישמיות ברחבי העולם, בעקבות הכללת הארגון שייסד צ'ארלי קירק במילון המגדיר קיצוניות. ביום ראשון האחרון כינה אילון מאסק את הארגון "מכונת תעמולת שנאה של השמאל הקיצוני". בליגה נגד השמצה הגיבו: "נמשיך להיאבק בגל האנטישמיות חסר התקדים"
ראש ה-FBI הודיע על ניתוק קשרים עם הליגה נגד השמצה: "חזות פוליטית במסווה של כלב שמירה"
ראש ה-FBI, קאש פאטל, הודיע אתמול כי הסוכנות שבראשה הוא עומד מנתקת את קשריה עם הליגה נגד השמצה (ADL) – ארגון יהודי העוקב ונלחם בתופעות אנטישמיות ברחבי העולם.
המהלך מגיע על רקע ביקורת שהופנתה כלפי ה-ADL על כך שכלל את Turning Point USA – הארגון שהקים וניהל צ’ארלי קירק, שנרצח בחודש שעבר בידי מתנקש באוניברסיטה ביוטה – במילון מונחים המתייחס לקיצוניות.
פאטל ציין בהחלטתו גם את שיתוף הפעולה בעבר בין ה-ADL לבין מנהל ה-FBI לשעבר, ג’יימס קומי, שלאחרונה הוגש נגדו כתב אישום. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הוא כתב כי "התקופה הזו נגמרה. ה-FBI הזה לא ישתף פעולה עם חזיתות פוליטיות שמתחזות לכלבי שמירה".
