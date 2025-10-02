לאחר שלא הושגו הסכמות – השבתת הממשל בארה"ב נכנסה לתוקף

הממשל הפדרלי בארה"ב נכנס הבוקר רשמית להשבתה, לאחר שהסנאט נכשל באישור תקציב גישור שהיה מונע את הפסקת המימון. הצעת מימון זמנית, שאושרה קודם לכן בבית הנבחרים, נפלה בסנאט למרות שזכתה לרוב של 55–45 קולות, כשהרוב הדרוש הוא 60. ההצבעה הבאה צפויה בסוף השבוע הקרוב, ועד אז הממשלה מתנהלת ללא הקצאות תקציביות מאושרות.

בבית הלבן החריפו את הטון לאחר כניסת ההשבתה לתוקף, והזהירו כי אם היא תימשך – לא מדובר רק בחופשות כפויות לעובדים, אלא גם בפיטורים בפועל.