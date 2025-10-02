כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הממשל הפדרלי בארה"ב נכנס הבוקר רשמית למצב השבתה, לאחר שהסנאט נכשל באישור תקציב גישור שהיה מונע את הפסקת המימון. להשבתה עשויות להיות השלכות משמעותיות על הכלכלה האמריקנית

דורון פסקין | 2 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

לאחר שלא הושגו הסכמות – השבתת הממשל בארה"ב נכנסה לתוקף

הממשל הפדרלי בארה"ב נכנס הבוקר רשמית להשבתה, לאחר שהסנאט נכשל באישור תקציב גישור שהיה מונע את הפסקת המימון. הצעת מימון זמנית, שאושרה קודם לכן בבית הנבחרים, נפלה בסנאט למרות שזכתה לרוב של 55–45 קולות, כשהרוב הדרוש הוא 60. ההצבעה הבאה צפויה בסוף השבוע הקרוב, ועד אז הממשלה מתנהלת ללא הקצאות תקציביות מאושרות.

בבית הלבן החריפו את הטון לאחר כניסת ההשבתה לתוקף, והזהירו כי אם היא תימשך – לא מדובר רק בחופשות כפויות לעובדים, אלא גם בפיטורים בפועל.

המסגרת המשפטית להשבתת הממשל היא ב"חוק מניעת הגירעון" ולפיו כשאין חוק הקצבות או החלטה של הקונגרס על מימון זמני, סוכנויות ממשלתיות אינן רשאיות להתחייב להוצאות, למעט חריגים, וחייבות לעצור פעילויות "שאינן מוחרגות". בפועל: עובדי "ליבה" כמו בתחום הביטחון, בטיחות הציבור, בקרה אווירית, גבולות ועוד ממשיכים לעבוד, לעיתים ללא תשלום שכר מיידי, עד שמוסדר תשלום רטרואקטיבי, אם יאושר בחקיקה; עובדים שאינם מוחרגים יוצאים לחופשה כפויה ועתה בצעד חריג יחסית, הבית הלבן מאותת כאמור גם על פיטורים אם המשבר יתארך.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וסגן נשיא ארה''ב, ג'יי. די. ואנס

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, וסגן נשיא ארה''ב, ג'יי. די. ואנס | צילום: SAUL LOEB/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד שפרסם משרד החוץ של גרטה תונברג וחבריה שנעצרו על המשט
במהלך יום כיפור: צה"ל בלם את המשט לעזה

אורן שלום

כוחות חיל הים עצרו את כלי השיט שנכנסו למים הטריטוריאליים של ישראל. ראש הממשלה: פעילותם החשובה מנעה כניסה של עשרות כלי שיט לאזור המלחמה והדפה מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל"

ראש ה-FBI, קאש פאטל, 17 בספטמבר 2025
ראש ה-FBI הודיע על ניתוק קשרים עם הליגה נגד השמצה: "חזות פוליטית במסווה של כלב שמירה"

אורן שלום

בארה"ב הושמעה בימים האחרונים ביקורת כלפי הארגון היהודי – העוקב אחר תופעות אנטישמיות ברחבי העולם, בעקבות הכללת הארגון שייסד צ'ארלי קירק במילון המגדיר קיצוניות. ביום ראשון האחרון כינה אילון מאסק את הארגון "מכונת תעמולת שנאה של השמאל הקיצוני". בליגה נגד השמצה הגיבו: "נמשיך להיאבק בגל האנטישמיות חסר התקדים"

כוחות ביטחון ומתפללים מחוץ לבית הכנסת היתון פארק במנצ'סטר, 2 באוקטובר 2025
במהלך יום כיפור: שני נרצחים בפיגוע טרור סמוך לבית כנסת במנצ'סטר

דורון פסקין

מחבל דרס מתפללים, דקר מאבטח ונורה למוות בידי שוטרים. בבריטניה כולה תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת. ראש ממשלת בריטניה: "העובדה שזה קרה ביום כיפור הופכת את המעשה למזעזע עוד יותר"

פקיסטנים בהפגנת תמיכה בחמאס, 31 ביולי 2024
סקירה חדשה: חמאס מוצא קרקע פורייה בפקיסטן

דורון פסקין

סקירה של מכון ממר"י חושפת את העמקת פעילות חמאס בפקיסטן מאז ה-7 באוקטובר. "אסור להתעלם מכך שבפקיסטן צומחת הקרקע שממנה הארגון עלול לחדש את כוחו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ואמיר קטאר, תמים בן חמד אל ת'אאני, 15 במאי 2025, דוחא, קטאר
טראמפ חתם על צו נשיאותי להבטחת ביטחונה של קטאר

דורון פסקין

נשיא ארה"ב חתם ביום שני האחרון על צו הקובע כי ארה״ב תתייחס "לכל התקפה צבאית על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה הקריטיות של קטאר כאל איום ישיר על שלום וביטחון ארה"ב עצמה"

הריסות ברצועת עזה, 30 בינואר 2025
בכירים בישראל מעריכים כי אם חמאס ישיב בחיוב – זה יכלול תנאים ודרישות לשינויים בתוכנית

יוני בן מנחם

גורם בכיר בירושלים אמר אמש כי מדובר בהצעה סגורה – "כן או לא" – בעוד ברצועת עזה גוברת הקריאה להיענות בחיוב כדי לשים קץ לסבל התושבים

שתפו: