דורון פסקין | 2 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
לאחר שלא הושגו הסכמות – השבתת הממשל בארה"ב נכנסה לתוקף
הממשל הפדרלי בארה"ב נכנס הבוקר רשמית להשבתה, לאחר שהסנאט נכשל באישור תקציב גישור שהיה מונע את הפסקת המימון. הצעת מימון זמנית, שאושרה קודם לכן בבית הנבחרים, נפלה בסנאט למרות שזכתה לרוב של 55–45 קולות, כשהרוב הדרוש הוא 60. ההצבעה הבאה צפויה בסוף השבוע הקרוב, ועד אז הממשלה מתנהלת ללא הקצאות תקציביות מאושרות.
בבית הלבן החריפו את הטון לאחר כניסת ההשבתה לתוקף, והזהירו כי אם היא תימשך – לא מדובר רק בחופשות כפויות לעובדים, אלא גם בפיטורים בפועל.
המסגרת המשפטית להשבתת הממשל היא ב"חוק מניעת הגירעון" ולפיו כשאין חוק הקצבות או החלטה של הקונגרס על מימון זמני, סוכנויות ממשלתיות אינן רשאיות להתחייב להוצאות, למעט חריגים, וחייבות לעצור פעילויות "שאינן מוחרגות". בפועל: עובדי "ליבה" כמו בתחום הביטחון, בטיחות הציבור, בקרה אווירית, גבולות ועוד ממשיכים לעבוד, לעיתים ללא תשלום שכר מיידי, עד שמוסדר תשלום רטרואקטיבי, אם יאושר בחקיקה; עובדים שאינם מוחרגים יוצאים לחופשה כפויה ועתה בצעד חריג יחסית, הבית הלבן מאותת כאמור גם על פיטורים אם המשבר יתארך.
