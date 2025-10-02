במהלך יום כיפור: שני נרצחים בפיגוע טרור סמוך לבית כנסת במנצ'סטר

נשיא ארה"ב חתם ביום שני האחרון על צו הקובע כי ארה״ב תתייחס "לכל התקפה צבאית על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה הקריטיות של קטאר כאל איום ישיר על שלום וביטחון ארה"ב עצמה"