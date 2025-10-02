מחבל דרס מתפללים, דקר מאבטח ונורה למוות בידי שוטרים. בבריטניה כולה תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת. ראש ממשלת בריטניה: "העובדה שזה קרה ביום כיפור הופכת את המעשה למזעזע עוד יותר"
דורון פסקין | 2 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
במהלך יום כיפור: שני נרצחים בפיגוע טרור סמוך לבית כנסת במנצ'סטר
שני בני אדם נהרגו ושלושה נוספים נפצעו באורח קשה לאחר שמפגע דרס הולכי רגל ודקר מאבטח סמוך לבית הכנסת Heaton Park Hebrew Congregation שברובע קרומפסול במנצ'סטר, כ-5 ק"מ ממרכז העיר, ביום כיפור. משטרת מנצ'סטר מסרה כי שוטרים ירו בחשוד במקום. בשל "פריטים חשודים" שנמצאו עליו, הוזעקה גם יחידת חבלה.
לפי עדויות מהזירה ותיעוד וידאו שאומת בידי כלי תקשורת, המפגע פרץ ברכב לעבר קהל מתפללים מחוץ לבית הכנסת, פגע בעוברי אורח, ולאחר מכן דקר גבר, ככל הנראה מאבטח, בכניסה למתחם. בסרטון שפורסם ברשתות נראים שוטרים יורים בחשוד בתוך שטח בית הכנסת, בעוד פצוע נוסף שוכב סמוך לשער.
