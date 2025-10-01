טראמפ חתם על צו נשיאותי להבטחת ביטחונה של קטאר

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם ב-29 בספטמבר על צו נשיאותי חסר תקדים שפורסם היום, במסגרתו מתחייבת וושינגטון להבטיח את ביטחונה ושלמותה הטריטוריאלית של קטאר מפני כל מתקפה חיצונית. מדובר במהלך רשמי ראשון מסוגו ביחסי שתי המדינות, המעלה את השותפות האסטרטגית-ביטחונית בין וושינגטון לדוחא לרמה חסרת תקדים.

על פי נוסח ההצהרה, ארה״ב תתייחס "לכל התקפה צבאית על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה הקריטיות של קטאר כאל איום ישיר על שלום וביטחון ארה"ב עצמה". במקרה כזה, כך נכתב, תנקוט וושינגטון "בכל האמצעים החוקיים והראויים", מדיפלומטיים וכלכליים ועד צבאיים במקרה הצורך – כדי להגן על האינטרסים המשותפים ולהשיב את היציבות האזורית.