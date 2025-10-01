נשיא ארה"ב חתם ביום שני האחרון על צו הקובע כי ארה״ב תתייחס "לכל התקפה צבאית על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה הקריטיות של קטאר כאל איום ישיר על שלום וביטחון ארה"ב עצמה"
דורון פסקין | 1 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ חתם על צו נשיאותי להבטחת ביטחונה של קטאר
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, חתם ב-29 בספטמבר על צו נשיאותי חסר תקדים שפורסם היום, במסגרתו מתחייבת וושינגטון להבטיח את ביטחונה ושלמותה הטריטוריאלית של קטאר מפני כל מתקפה חיצונית. מדובר במהלך רשמי ראשון מסוגו ביחסי שתי המדינות, המעלה את השותפות האסטרטגית-ביטחונית בין וושינגטון לדוחא לרמה חסרת תקדים.
על פי נוסח ההצהרה, ארה״ב תתייחס "לכל התקפה צבאית על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה הקריטיות של קטאר כאל איום ישיר על שלום וביטחון ארה"ב עצמה". במקרה כזה, כך נכתב, תנקוט וושינגטון "בכל האמצעים החוקיים והראויים", מדיפלומטיים וכלכליים ועד צבאיים במקרה הצורך – כדי להגן על האינטרסים המשותפים ולהשיב את היציבות האזורית.
הצו הנשיאותי מדגיש את תרומתה רבת השנים של קטאר לנוכחות האמריקנית במזרח התיכון. דוחא מארחת זה עשורים את בסיס האוויר אל-עודייד, מהבסיסים האסטרטגיים החשובים ביותר של צבא ארה״ב מחוץ לגבולותיה, המשמש מרכז פיקוד קדמי לפעילות במזרח התיכון ובאסיה. טראמפ עצמו ציין כי קטאר אפשרה "מבצעים קריטיים לביטחון ארה"ב" ושימשה מתווכת מרכזית בסוגיות אזוריות ובין-לאומיות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו