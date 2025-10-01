סקירה של מכון ממר"י חושפת את העמקת פעילות חמאס בפקיסטן מאז ה-7 באוקטובר. "אסור להתעלם מכך שבפקיסטן צומחת הקרקע שממנה הארגון עלול לחדש את כוחו"
דורון פסקין | 1 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סקירה חדשה: חמאס מוצא קרקע פורייה בפקיסטן
סקירה חדשה שפרסם מכון ממר"י מצביעה על כך שפקיסטן הופכת ל"קרקע פורייה" עבור חמאס, כאשר היא מאפשרת לנציגי הארגון לפעול בחופשיות, להשתתף באירועים ציבוריים ולכונן בריתות עם גורמים אסלאמיסטיים ומיליטנטיים מקומיים.
לפי הסקירה, מאז מתקפת ה-7 באוקטובר 2023 ניכרת עלייה חדה בהיקף פעילותם הפוליטית של נציגי חמאס במדינה. בין הדמויות המרכזיות הפועלות שם: ד"ר נאג'י זאהיר, שליחו המיוחד של בכיר הזרוע המדינית ח'אלד משעל בפקיסטן, וד"ר ח'אלד אל-קדומי, נציג חמאס בטהראן. השניים משתתפים בקביעות בכנסים ובעצרות אנטי-ישראליות, ומובילים את מאמצי חמאס להעמקת קשרים עם מפלגות איסלאמיסטיות משפיעות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו