סקירה חדשה: חמאס מוצא קרקע פורייה בפקיסטן

סקירה חדשה שפרסם מכון ממר"י מצביעה על כך שפקיסטן הופכת ל"קרקע פורייה" עבור חמאס, כאשר היא מאפשרת לנציגי הארגון לפעול בחופשיות, להשתתף באירועים ציבוריים ולכונן בריתות עם גורמים אסלאמיסטיים ומיליטנטיים מקומיים.

לפי הסקירה, מאז מתקפת ה-7 באוקטובר 2023 ניכרת עלייה חדה בהיקף פעילותם הפוליטית של נציגי חמאס במדינה. בין הדמויות המרכזיות הפועלות שם: ד"ר נאג'י זאהיר, שליחו המיוחד של בכיר הזרוע המדינית ח'אלד משעל בפקיסטן, וד"ר ח'אלד אל-קדומי, נציג חמאס בטהראן. השניים משתתפים בקביעות בכנסים ובעצרות אנטי-ישראליות, ומובילים את מאמצי חמאס להעמקת קשרים עם מפלגות איסלאמיסטיות משפיעות.