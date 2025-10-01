גורם בכיר בירושלים אמר אמש כי מדובר בהצעה סגורה – "כן או לא" – בעוד ברצועת עזה גוברת הקריאה להיענות בחיוב כדי לשים קץ לסבל התושבים
יוני בן מנחם | 1 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
בכירים בישראל מעריכים כי אם חמאס ישיב בחיוב – זה יכלול תנאים ודרישות לשינויים בתוכנית
כל העיניים נשואות כעת לעבר ארגון חמאס, בהמתנה לתגובתו הרשמית על התוכנית האמריקנית לעצירת המלחמה בעזה.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי "הכדור נמצא במגרשו של חמאס", וכי בינתיים צה"ל ממשיך בלחימה להשתלטות על העיר עזה, כפי שתוכנן מראש. אם חמאס ידחה את התוכנית האמריקנית, הקבינט הביטחוני יורה לצה"ל להגביר את הלחץ הצבאי על חמאס עד להכרעתו.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי קיימת הערכה זהירה לפיה חמאס עשוי להשיב בחיוב לתוכנית האמריקנית, אך יציב תנאים שונים בניסיון לשפר אותה מבחינתו ולהרוויח זמן. אם תתקבל תשובה חיובית מחמאס, ישראל תשגר משלחת לדוחא לנהל משא ומתן ליישום התוכנית האמריקנית, שיעסוק בעיקר בפרטים הטכניים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו