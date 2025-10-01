בכירים בישראל מעריכים כי אם חמאס ישיב בחיוב – זה יכלול תנאים ודרישות לשינויים בתוכנית

כל העיניים נשואות כעת לעבר ארגון חמאס, בהמתנה לתגובתו הרשמית על התוכנית האמריקנית לעצירת המלחמה בעזה.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי "הכדור נמצא במגרשו של חמאס", וכי בינתיים צה"ל ממשיך בלחימה להשתלטות על העיר עזה, כפי שתוכנן מראש. אם חמאס ידחה את התוכנית האמריקנית, הקבינט הביטחוני יורה לצה"ל להגביר את הלחץ הצבאי על חמאס עד להכרעתו.