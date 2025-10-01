כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אאל ת'אני התייחס בריאיון לערוץ אלג'זירה לתוכנית שהציג טראמפ לסיום המלחמה והיום שאחרי ברצועה. "אנו מקווים שכל הצדדים יתייחסו אליה בצורה בונה וינצלו את ההזדמנות להביא לסיום המלחמה"

דורון פסקין | 1 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש ממשלת קטאר: קיימות בתוכנית האמריקנית סוגיות הדורשות הבהרה ומשא ומתן

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, אמר אתמול בערב כי בתוכנית שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה קיימות סוגיות "הדורשות הבהרה ומשא ומתן".

את הדברים הוא אמר בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הקטארי. אאל ת'אני סיפר: "אתמול (שני) העברנו את תוכנית טראמפ למשלחת המשא ומתן של חמאס. הדיון איתם התמקד בעקרונות כלליים [...]

"אנו מקווים שכל הצדדים יתייחסו אליה בצורה בונה וינצלו את ההזדמנות להביא לסיום המלחמה". הוא ציין כי תגובת חמאס לתוכנית טרם התקבלה, וכי היא מחייבת הסכמה רחבה עם יתר הפלגים הפלסטיניים.

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, 24 באוקטובר 2024

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, 24 באוקטובר 2024 | צילום:KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הריסות ברצועת עזה, 30 בינואר 2025
בכירים בישראל מעריכים כי אם חמאס ישיב בחיוב – זה יכלול תנאים ודרישות לשינויים בתוכנית

יוני בן מנחם

גורם בכיר בירושלים אמר אמש כי מדובר בהצעה סגורה – "כן או לא" – בעוד ברצועת עזה גוברת הקריאה להיענות בחיוב כדי לשים קץ לסבל התושבים

ראש השב"כ המיועד, האלוף דוד זיני
אושר מינוי דוד זיני לראש השב"כ

צוות מגזין אפוק

הממשלה החליטה פה אחד על מינויו של זיני שצפוי להיכנס לתפקיד ב-5 באוקטובר

מחבלי חמאס ברפיח, 22 בפברואר 2025
דיווחים סותרים על עמדת חמאס בנוגע לתוכנית האמריקנית

דורון פסקין

על רקע ההמתנה לתגובת ארגון הטרור, חלק מהדיווחים מצטטים בכירי חמאס המזהירים מפני "חיסול הסוגיה הפלסטינית" וטוענים ל"הסתייגויות נחרצות" מהתוכנית, בעוד פרסומים אחרים טוענים כי הארגון נוטה דווקא להסכים למתווה טראמפ

רכב של משטרת ישראל חונה ליד תחנת המשטרה בחולון, 27 בפברואר 2024
הצהרת תובע הוגשה נגד שני תושבי חולון בשל ביצוע משימות עבור איראן

צוות מגזין אפוק

בחקירה נמצא כי אחד העצורים היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים מתחילת השנה ובהמשך גייס את האדם השני שנעצר

מטוס תדלוק אווירי אמריקני מדגם KC-135 Stratotanker
דיווח: כתריסר מטוסי תדלוק אמריקנים בדרכם לאירופה

דורון פסקין

חשבון ה-X הפופולארי OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת פרסם כי המטוסים המריאו ממספר בסיסים בארה"ב בדרכם לבסיס חיל האוויר מידנהול שבאנגליה. מה עומד מאחורי המהלך?

כוחות ההצלה בזירת הפיגוע בגוש עציון
פיגוע דריסה בצומת אל-חאד'ר בגוש עציון

קרן זריהן

שני נערים נפצעו בפיגוע, אחד מהם מוגדר באורח בינוני עד קשה. המחבל נוטרל

שתפו: