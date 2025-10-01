ראש ממשלת קטאר: קיימות בתוכנית האמריקנית סוגיות הדורשות הבהרה ומשא ומתן

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, אמר אתמול בערב כי בתוכנית שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה קיימות סוגיות "הדורשות הבהרה ומשא ומתן".

את הדברים הוא אמר בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הקטארי. אאל ת'אני סיפר: "אתמול (שני) העברנו את תוכנית טראמפ למשלחת המשא ומתן של חמאס. הדיון איתם התמקד בעקרונות כלליים [...]