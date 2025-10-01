אאל ת'אני התייחס בריאיון לערוץ אלג'זירה לתוכנית שהציג טראמפ לסיום המלחמה והיום שאחרי ברצועה. "אנו מקווים שכל הצדדים יתייחסו אליה בצורה בונה וינצלו את ההזדמנות להביא לסיום המלחמה"
1 באוקטובר 2025
ראש ממשלת קטאר: קיימות בתוכנית האמריקנית סוגיות הדורשות הבהרה ומשא ומתן
ראש ממשלת קטאר ושר החוץ, מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, אמר אתמול בערב כי בתוכנית שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיום המלחמה ברצועת עזה קיימות סוגיות "הדורשות הבהרה ומשא ומתן".
את הדברים הוא אמר בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הקטארי. אאל ת'אני סיפר: "אתמול (שני) העברנו את תוכנית טראמפ למשלחת המשא ומתן של חמאס. הדיון איתם התמקד בעקרונות כלליים [...]
"אנו מקווים שכל הצדדים יתייחסו אליה בצורה בונה וינצלו את ההזדמנות להביא לסיום המלחמה". הוא ציין כי תגובת חמאס לתוכנית טרם התקבלה, וכי היא מחייבת הסכמה רחבה עם יתר הפלגים הפלסטיניים.
