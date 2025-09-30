דיווחים סותרים על עמדת חמאס בנוגע לתוכנית האמריקנית

בכלי תקשורת ערביים דווח היום מפי בכירים בחמאס כי הארגון פתח בהתייעצויות פנימיות בנוגע לתוכנית האמריקנית שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הנהגת חמאס שנותרה בקטאר ובטורקיה תתייעץ גם עם עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, כדי לגבש את ההחלטה.

רשת סקיי ניוז בערבית דיווחה בצהריים מפי מקור פלסטיני כי "חמאס לומד את תוכניתו של טראמפ לסיים את המלחמה, אך הביע הסתייגויות נחרצות כלפיה. חלק ממנהיגי חמאס ראו בה הכרזת תבוסה וחיסול הסוגייה הפלסטינית".