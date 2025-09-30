כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על רקע ההמתנה לתגובת ארגון הטרור, חלק מהדיווחים מצטטים בכירי חמאס המזהירים מפני "חיסול הסוגיה הפלסטינית" וטוענים ל"הסתייגויות נחרצות" מהתוכנית, בעוד פרסומים אחרים טוענים כי הארגון נוטה דווקא להסכים למתווה טראמפ

דורון פסקין | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים סותרים על עמדת חמאס בנוגע לתוכנית האמריקנית

בכלי תקשורת ערביים דווח היום מפי בכירים בחמאס כי הארגון פתח בהתייעצויות פנימיות בנוגע לתוכנית האמריקנית שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הנהגת חמאס שנותרה בקטאר ובטורקיה תתייעץ גם עם עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, כדי לגבש את ההחלטה.

רשת סקיי ניוז בערבית דיווחה בצהריים מפי מקור פלסטיני כי "חמאס לומד את תוכניתו של טראמפ לסיים את המלחמה, אך הביע הסתייגויות נחרצות כלפיה. חלק ממנהיגי חמאס ראו בה הכרזת תבוסה וחיסול הסוגייה הפלסטינית".

לדבריו, "חמאס ביקש מקטאר סדרה של הבהרות: בנוגע להתחייבות שלא לחדש את המלחמה לאחר שנתניהו יקבל את החטופים הישראלים, לוח הזמנים לנסיגת הצבא הישראלי מרצועת עזה, היקף הנסיגה, והבטחה שמנהיגי התנועה בחו"ל לא יהיו נתונים להתקפות עתידיות".

מחבלי חמאס ברפיח, 22 בפברואר 2025

מחבלי חמאס ברפיח, 22 בפברואר 2025 | צילום: ABOOD ABUSALAMA/Middle East Images/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רכב של משטרת ישראל חונה ליד תחנת המשטרה בחולון, 27 בפברואר 2024
הצהרת תובע הוגשה נגד שני תושבי חולון בשל ביצוע משימות עבור איראן

צוות מגזין אפוק

בחקירה נמצא כי אחד העצורים היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים מתחילת השנה ובהמשך גייס את האדם השני שנעצר

מטוס תדלוק אווירי אמריקני מדגם KC-135 Stratotanker
דיווח: כתריסר מטוסי תדלוק אמריקנים בדרכם לאירופה

דורון פסקין

חשבון ה-X הפופולארי OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת פרסם כי המטוסים המריאו ממספר בסיסים בארה"ב בדרכם לבסיס חיל האוויר מידנהול שבאנגליה. מה עומד מאחורי המהלך?

כוחות ההצלה בזירת הפיגוע בגוש עציון
פיגוע דריסה בצומת אל-חאד'ר בגוש עציון

קרן זריהן

שני נערים נפצעו בפיגוע, אחד מהם מוגדר באורח בינוני עד קשה. המחבל נוטרל

מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס, 24 באפריל 2025
דיווח: ארה"ב גירשה בטיסה מיוחדת כ-100 איראנים לאחר הסכם עם טהראן

דורון פסקין

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", חלק מהמגורשים ביקשו לעזוב לאחר שהות ממושכת במתקני כליאה בארה״ב, אך אחרים הוחזרו בניגוד לרצונם

משטרת ישראל, אילוסטרציה
כתב אישום יוגש נגד תושב עכו שתכנן פיגוע בהשראת דאע"ש

אורן שלום

בחקירתו עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בעכו וכי הוא היה בקשר עם פעילי דאע"ש בחו"ל

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 21 בספטמבר 2022
התנגדות פלסטינית למינוי טוני בלייר לגוף שינהל את רצועת עזה

יוני בן מנחם

ראש ממשלת בריטניה לשעבר הוזכר כחלק מהתוכנית האמריקנית לרצועה – בחמאס וברש"פ מתנגדים ומגדירים אותו כפרו ישראלי וכפושע מלחמה, בשל חלקו במלחמה בעיראק

שתפו: