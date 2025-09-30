על רקע ההמתנה לתגובת ארגון הטרור, חלק מהדיווחים מצטטים בכירי חמאס המזהירים מפני "חיסול הסוגיה הפלסטינית" וטוענים ל"הסתייגויות נחרצות" מהתוכנית, בעוד פרסומים אחרים טוענים כי הארגון נוטה דווקא להסכים למתווה טראמפ
דורון פסקין | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דיווחים סותרים על עמדת חמאס בנוגע לתוכנית האמריקנית
בכלי תקשורת ערביים דווח היום מפי בכירים בחמאס כי הארגון פתח בהתייעצויות פנימיות בנוגע לתוכנית האמריקנית שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הנהגת חמאס שנותרה בקטאר ובטורקיה תתייעץ גם עם עז א-דין אלחדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, כדי לגבש את ההחלטה.
רשת סקיי ניוז בערבית דיווחה בצהריים מפי מקור פלסטיני כי "חמאס לומד את תוכניתו של טראמפ לסיים את המלחמה, אך הביע הסתייגויות נחרצות כלפיה. חלק ממנהיגי חמאס ראו בה הכרזת תבוסה וחיסול הסוגייה הפלסטינית".
לדבריו, "חמאס ביקש מקטאר סדרה של הבהרות: בנוגע להתחייבות שלא לחדש את המלחמה לאחר שנתניהו יקבל את החטופים הישראלים, לוח הזמנים לנסיגת הצבא הישראלי מרצועת עזה, היקף הנסיגה, והבטחה שמנהיגי התנועה בחו"ל לא יהיו נתונים להתקפות עתידיות".
