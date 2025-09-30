בחקירה נמצא כי אחד העצורים היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים מתחילת השנה ובהמשך גייס את האדם השני שנעצר
הצהרת תובע הוגשה נגד שני תושבי חולון בשל ביצוע משימות עבור איראן
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו במהלך חודש אוגוסט האחרון את מאור קרינגל, תושב חולון בן 26, בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן.
בחקירתו עלה כי מתחילת השנה הנוכחית הוא עמד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתם מגוון משימות ביטחוניות.
המשימות כללו בין היתר צילום של בסיסים צבאיים ומקומות ציבוריים בישראל. בזמן מלחמת "עם כלביא", הוא יזם פנייה לאיראנים לטובת ביצוע משימות נוספות.
