דיווח: כתריסר מטוסי תדלוק אמריקנים בדרכם לאירופה

גורמים בכירים בישראל מבהירים כי למרות שנראה כי חמאס נמצא כעת בבידוד מדיני מול העולם הערבי והמוסלמי, הדבר לא בהכרח מעיד שהוא יסכים לתוכנית האמריקנית. מנהיג הג'יהאד האסלאמי יצא נגד היוזמה וטען כי מדובר בהסכם שנועד לכפות על הפלסטינים עובדות בשטח