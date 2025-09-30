כניסה
חשבון ה-X הפופולארי OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת פרסם כי המטוסים המריאו ממספר בסיסים בארה"ב בדרכם לבסיס חיל האוויר מידנהול שבאנגליה. מה עומד מאחורי המהלך?

דורון פסקין | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: כתריסר מטוסי תדלוק אמריקנים בדרכם לאירופה

תריסר מטוסי תדלוק אווירי מדגם KC-135R/T Stratotanker  של חיל האוויר האמריקני המריאו לפנות בוקר ממספר בסיסים בארה״ב, ופנו צפונה-מזרחה בדרכם לחצות את האוקיינוס האטלנטי לכיוון אירופה – כך מדווח חשבון פופולארי ב-X בשם OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת.

מנתוני הטיסה עולה כי לפחות חלק מהמטוסים עושים את דרכם לבסיס חיל האוויר הבריטי מידנהול שבמזרח אנגליה.

מטוס תדלוק אווירי אמריקני מדגם KC-135 Stratotanker

מטוס תדלוק אווירי אמריקני מדגם KC-135 Stratotanker | צילום: BlueBarronPhoto via Shutterstock

