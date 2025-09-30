חשבון ה-X הפופולארי OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת פרסם כי המטוסים המריאו ממספר בסיסים בארה"ב בדרכם לבסיס חיל האוויר מידנהול שבאנגליה. מה עומד מאחורי המהלך?
דורון פסקין | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: כתריסר מטוסי תדלוק אמריקנים בדרכם לאירופה
תריסר מטוסי תדלוק אווירי מדגם KC-135R/T Stratotanker של חיל האוויר האמריקני המריאו לפנות בוקר ממספר בסיסים בארה״ב, ופנו צפונה-מזרחה בדרכם לחצות את האוקיינוס האטלנטי לכיוון אירופה – כך מדווח חשבון פופולארי ב-X בשם OSINTdefender העוקב אחר מידע גלוי ברשת.
מנתוני הטיסה עולה כי לפחות חלק מהמטוסים עושים את דרכם לבסיס חיל האוויר הבריטי מידנהול שבמזרח אנגליה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו