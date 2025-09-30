דיווח: ארה"ב גירשה בטיסה מיוחדת כ-100 איראנים לאחר הסכם עם טהראן

עיתון "הניו יורק טיימס" האמריקני דיווח היום כי ממשל טראמפ ביצע גירוש של כ-100 אזרחים איראנים מארה"ב בחזרה לאיראן, במסגרת הסכם שנרקם בין וושינגטון לטהראן. הדיווח מתבסס על שני בכירים איראנים המעורבים במגעים ובכיר אמריקני. שמם ותפקידם של אותם בכירים לא נמסרו.

עד כה לא התקבל אישור רשמי לא מהצד האמריקני ולא מהצד האיראני. לפי העיתון, מדובר בצעד המשמעותי ביותר עד כה במדיניות הגירוש של הממשל.