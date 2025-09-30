לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", חלק מהמגורשים ביקשו לעזוב לאחר שהות ממושכת במתקני כליאה בארה״ב, אך אחרים הוחזרו בניגוד לרצונם
דורון פסקין | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: ארה"ב גירשה בטיסה מיוחדת כ-100 איראנים לאחר הסכם עם טהראן
עיתון "הניו יורק טיימס" האמריקני דיווח היום כי ממשל טראמפ ביצע גירוש של כ-100 אזרחים איראנים מארה"ב בחזרה לאיראן, במסגרת הסכם שנרקם בין וושינגטון לטהראן. הדיווח מתבסס על שני בכירים איראנים המעורבים במגעים ובכיר אמריקני. שמם ותפקידם של אותם בכירים לא נמסרו.
עד כה לא התקבל אישור רשמי לא מהצד האמריקני ולא מהצד האיראני. לפי העיתון, מדובר בצעד המשמעותי ביותר עד כה במדיניות הגירוש של הממשל.
מטוס שהוחכר על ידי הממשל האמריקני המריא מלואיזיאנה בליל שני בדרכו לאיראן דרך קטאר, והיה צפוי לנחות במהלך היום. חלק מהמגורשים ביקשו לעזוב לאחר שהות ממושכת במתקני כליאה בארה״ב, אך אחרים הוחזרו בניגוד לרצונם. ברוב המקרים נדחו בקשות המקלט שלהם או שלא הספיקו כלל להתייצב בפני שופט.
