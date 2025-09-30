כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בחקירתו עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בעכו וכי הוא היה בקשר עם פעילי דאע"ש בחו"ל

אורן שלום | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

כתב אישום יוגש נגד תושב עכו שתכנן פיגוע בהשראת דאע"ש

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי במהלך השבועות האחרונים עצרו את עיסא מאדי, תושב עכו בן 18, בחשד כי הוא מזדהה עם דאע"ש ונקט צעדים לייצור חומרי נפץ.

בחקירתו עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע מטען בתחנת אוטובוס בסמוך לתחנת רכבת בעיר עכו, נגד חיילי צה"ל.

עוד עלה כי הוא תכנן לבצע את הפיגוע ממניע לאומני ובשם דאע"ש, וכי הוא עמד בקשר עם פעילי ארגון הטרור בחו"ל.

משטרת ישראל, אילוסטרציה

משטרת ישראל, אילוסטרציה | צילום: Fotokon / Shutterstock.com

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 21 בספטמבר 2022
התנגדות פלסטינית למינוי טוני בלייר לגוף שינהל את רצועת עזה

יוני בן מנחם

ראש ממשלת בריטניה לשעבר הוזכר כחלק מהתוכנית האמריקנית לרצועה – בחמאס וברש"פ מתנגדים ומגדירים אותו כפרו ישראלי וכפושע מלחמה, בשל חלקו במלחמה בעיראק

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025
ישראל, ארה"ב והמתווכות ממתינות לתשובת חמאס להצעה האמריקנית; עדיין לא ברור מה הכיוון של ארגון הטרור

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מבהירים כי למרות שנראה כי חמאס נמצא כעת בבידוד מדיני מול העולם הערבי והמוסלמי, הדבר לא בהכרח מעיד שהוא יסכים לתוכנית האמריקנית. מנהיג הג'יהאד האסלאמי יצא נגד היוזמה וטען כי מדובר בהסכם שנועד לכפות על הפלסטינים עובדות בשטח

צילום: Alex Wong/Getty Images
"אם חמאס יסרב, תהיה לישראל התמיכה המלאה שלנו לעשות את מה שצריך"

צוות מגזין אפוק

סיכום ההצהרות של טראמפ ונתניהו בסיום פגישתם בבית הלבן

צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images
התוכנית האמריקנית המלאה לסיום המלחמה

צוות מגזין אפוק

על רקע פגישתם של נתניהו וטראמפ, הבית הלבן פרסם את פרטי התוכנית של נשיא ארה"ב לסיום המלחמה והיום שאחרי

בניין האיחוד האירופי בבריסל, 19 במרץ 2025
האיחוד האירופי מיישר קו עם האו"ם ומחזיר את הסנקציות על איראן במלואן

דורון פסקין

הצעד של האיחוד מגיע לאחר שאתמול חודשו במלואן הסנקציות של האו"ם שהוסרו לפני כעשור במסגרת הסכם הגרעין. איראן נשענת על האיחוד כערוץ חשוב לשירותים פיננסיים, ביטוח ימי וטכנולוגיות מתקדמות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 23 בספטמבר 2025
טראמפ הורה לפנטגון לפרוס את כוחות המשמר הלאומי; אורגון ופורטלנד עתרו נגד ההחלטה

דורון פסקין

מהבית הלבן נמסר כי הצעד מגיע "לאחר חודשים של מהומות אלימות". הרשויות המקומיות באורגון טוענות כי המצב אינו מצדיק את פריסת הכוחות, שעלולה לערער את הביטחון ולהסית לזעם ציבורי

שתפו: