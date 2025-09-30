כתב אישום יוגש נגד תושב עכו שתכנן פיגוע בהשראת דאע"ש

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי במהלך השבועות האחרונים עצרו את עיסא מאדי, תושב עכו בן 18, בחשד כי הוא מזדהה עם דאע"ש ונקט צעדים לייצור חומרי נפץ.

בחקירתו עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע מטען בתחנת אוטובוס בסמוך לתחנת רכבת בעיר עכו, נגד חיילי צה"ל.