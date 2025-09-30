ישראל, ארה"ב והמתווכות ממתינות לתשובת חמאס להצעה האמריקנית; עדיין לא ברור מה הכיוון של ארגון הטרור

זיאד אלנח'אלה, ראש ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, שעבר באחרונה להתגורר בקהיר מחשש שיחוסל על ידי ישראל, התייחס אמש באופן שלילי ביותר לתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ברצועת עזה. הדבר מעורר הערכות בקרב פרשנים פלסטינים כי ארגון חמאס ידחה את התוכנית האמריקנית.

אלנח'אלה אמר כי "מה שהוכרז במסיבת העיתונאים בין טראמפ לנתניהו הוא הסכם אמריקני-ישראלי שמשקף את עמדתה המלאה של ישראל, ומהווה מתכון להמשך התקיפה נגד העם הפלסטיני. לכן, ישראל מנסה להשיג באמצעות ארה"ב את מה שלא הצליחה להשיג במלחמה. על כן, אנו רואים בהכרזה האמריקנית-ישראלית מתכון להצתת האזור".