גורמים בכירים בישראל מבהירים כי למרות שנראה כי חמאס נמצא כעת בבידוד מדיני מול העולם הערבי והמוסלמי, הדבר לא בהכרח מעיד שהוא יסכים לתוכנית האמריקנית. מנהיג הג'יהאד האסלאמי יצא נגד היוזמה וטען כי מדובר בהסכם שנועד לכפות על הפלסטינים עובדות בשטח
יוני בן מנחם | 30 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ישראל, ארה"ב והמתווכות ממתינות לתשובת חמאס להצעה האמריקנית; עדיין לא ברור מה הכיוון של ארגון הטרור
זיאד אלנח'אלה, ראש ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, שעבר באחרונה להתגורר בקהיר מחשש שיחוסל על ידי ישראל, התייחס אמש באופן שלילי ביותר לתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ברצועת עזה. הדבר מעורר הערכות בקרב פרשנים פלסטינים כי ארגון חמאס ידחה את התוכנית האמריקנית.
אלנח'אלה אמר כי "מה שהוכרז במסיבת העיתונאים בין טראמפ לנתניהו הוא הסכם אמריקני-ישראלי שמשקף את עמדתה המלאה של ישראל, ומהווה מתכון להמשך התקיפה נגד העם הפלסטיני. לכן, ישראל מנסה להשיג באמצעות ארה"ב את מה שלא הצליחה להשיג במלחמה. על כן, אנו רואים בהכרזה האמריקנית-ישראלית מתכון להצתת האזור".
דבריו של אלנח'אלה התפרסמו לאחר דברים שאמר בכיר חמאס מוחמד מרדאווי לערוץ אלג'זירה, כי "נשק ההתנגדות לא שימש לתקיפת איש, אלא נועד לחירות ולעצמאות. מה שקרה הוא ניסיון לחנוק את התנופה הבין-לאומית ואת ההכרה במדינה הפלסטינית [...] הדברים שהוכרזו בתוכנית טראמפ הם עמומים וללא ערבויות. לא נקבל כל הצעה שאינה כוללת את קביעת גורל העם הפלסטיני ומגינה עליו מפני טבח". עם זאת, הוא הדגיש בשורה התחתונה: "נבחן את ההצעה האמריקנית ונדון בה עם הפלגים הפלסטיניים".
