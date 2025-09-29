כניסה
סיכום ההצהרות של טראמפ ונתניהו בסיום פגישתם בבית הלבן

צוות מגזין אפוק | 29 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

"אם חמאס יסרב, תהיה לישראל התמיכה המלאה שלנו לעשות את מה שצריך"

טראמפ:

• אנחנו מדברים על הרבה מעבר לעזה – על כל העסק, על פתרון הכול. זה נקרא שלום במזרח התיכון.

• היום אחר הצהריים, לאחר התייעצות מקיפה עם חברינו ושותפינו ברחבי האזור, אני מפרסם באופן רשמי את עקרונותינו לשלום. אני רוצה להודות לראש הממשלה נתניהו על שהסכים לתוכנית.

• אם חמאס יסכים, ההצעה קוראת לשחרור כל החטופים שנותרו באופן מיידי, ובשום מקרה לא יותר מ-72 שעות.

צילום: Alex Wong/Getty Images

צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images
התוכנית האמריקנית המלאה לסיום המלחמה

צוות מגזין אפוק

על רקע פגישתם של נתניהו וטראמפ, הבית הלבן פרסם את פרטי התוכנית של נשיא ארה"ב לסיום המלחמה והיום שאחרי

בניין האיחוד האירופי בבריסל, 19 במרץ 2025
האיחוד האירופי מיישר קו עם האו"ם ומחזיר את הסנקציות על איראן במלואן

דורון פסקין

הצעד של האיחוד מגיע לאחר שאתמול חודשו במלואן הסנקציות של האו"ם שהוסרו לפני כעשור במסגרת הסכם הגרעין. איראן נשענת על האיחוד כערוץ חשוב לשירותים פיננסיים, ביטוח ימי וטכנולוגיות מתקדמות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 23 בספטמבר 2025
טראמפ הורה לפנטגון לפרוס את כוחות המשמר הלאומי; אורגון ופורטלנד עתרו נגד ההחלטה

דורון פסקין

מהבית הלבן נמסר כי הצעד מגיע "לאחר חודשים של מהומות אלימות". הרשויות המקומיות באורגון טוענות כי המצב אינו מצדיק את פריסת הכוחות, שעלולה לערער את הביטחון ולהסית לזעם ציבורי

טהראן, בירת איראן
איראן טוענת כי הוציאה להורג מומחה למאגרי נתונים שהיה "אחד המרגלים הבולטים של ישראל"

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הרשמית באיראן, IRNA, בהמן ג'ובי אסל היה בקשר הדוק עם המוסד הישראלי, והצליח לחדור לפרויקטים רגישים ולקבל גישה למאגרי נתונים חיוניים, כולל של מוסדות ממשלתיים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, 14 במאי 2025
דיווח: השינויים שהכניסו המדינות הערביות בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

יוני בן מנחם

על פי דיווח בעיתון הקטארי אל-ערבי אלג'דיד, המדינות הכניסו את השינויים במהלך פגישתן עם נשיא ארה"ב ביום שלישי שעבר. בין השינויים: שינוי בזהות הגוף שינהל את הרצועה, וכן בהגדרה הנדרשת מחמאס בנוגע לסוגיית הנשק של הארגון

שר הפנים הפקיסטני, מוחסין נקווי, 17 בספטמבר 2025
פקיסטן טוענת: מכלית גז שלנו נפגעה בתקיפות צה"ל בתימן

דורון פסקין

שר הפנים הפקיסטני כתב אתמול ב-X כי המכלית הותקפה ב-17 בספטמבר בעת ששהתה בנמל אל-עיסא

