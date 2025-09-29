"אם חמאס יסרב, תהיה לישראל התמיכה המלאה שלנו לעשות את מה שצריך"

טראמפ:

• אנחנו מדברים על הרבה מעבר לעזה – על כל העסק, על פתרון הכול. זה נקרא שלום במזרח התיכון.

• היום אחר הצהריים, לאחר התייעצות מקיפה עם חברינו ושותפינו ברחבי האזור, אני מפרסם באופן רשמי את עקרונותינו לשלום. אני רוצה להודות לראש הממשלה נתניהו על שהסכים לתוכנית.