סיכום ההצהרות של טראמפ ונתניהו בסיום פגישתם בבית הלבן
צוות מגזין אפוק | 29 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
"אם חמאס יסרב, תהיה לישראל התמיכה המלאה שלנו לעשות את מה שצריך"
טראמפ:
• אנחנו מדברים על הרבה מעבר לעזה – על כל העסק, על פתרון הכול. זה נקרא שלום במזרח התיכון.
• היום אחר הצהריים, לאחר התייעצות מקיפה עם חברינו ושותפינו ברחבי האזור, אני מפרסם באופן רשמי את עקרונותינו לשלום. אני רוצה להודות לראש הממשלה נתניהו על שהסכים לתוכנית.
• אם חמאס יסכים, ההצעה קוראת לשחרור כל החטופים שנותרו באופן מיידי, ובשום מקרה לא יותר מ-72 שעות.
