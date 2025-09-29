הצעד של האיחוד מגיע לאחר שאתמול חודשו במלואן הסנקציות של האו"ם שהוסרו לפני כעשור במסגרת הסכם הגרעין. איראן נשענת על האיחוד כערוץ חשוב לשירותים פיננסיים, ביטוח ימי וטכנולוגיות מתקדמות
דורון פסקין | 29 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
האיחוד האירופי מיישר קו עם האו"ם ומחזיר את הסנקציות על איראן במלואן
האיחוד האירופי הודיע היום כי החליט להחזיר את הסנקציות הגרעיניות על איראן, בהתאם להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק", שנכנס לתוקף אתמול.
בהצהרה שפרסמה מועצת האיחוד האירופי נמסר: "היום הסכימה המועצה להטיל מחדש שורה של צעדים מגבילים הקשורים לפעילות ההפצה הגרעינית של איראן – צעדים שהוסרו עם כניסת הסכם הגרעין לתוקף בשנת 2015. ההחלטה התקבלה בעקבות חידוש הסנקציות של האו"ם, לאחר שמועצת הביטחון החליטה שלא להאריך את הסרתן".
על פי הודעת האיחוד, הסנקציות כוללות:
