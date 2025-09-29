טראמפ הורה לפנטגון לפרוס את כוחות המשמר הלאומי; אורגון ופורטלנד עתרו נגד ההחלטה

מדינת אורגון ועיריית פורטלנד הגישו אתמול עתירה לבית המשפט הפדרלי בפורטלנד במטרה למנוע מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפרוס בעיר את חיילי המשמר הלאומי של המדינה.

המהלך המשפטי בא בתגובה להודעת טראמפ ברשתות החברתיות בשבת, שלפיה הורה לפנטגון לפרוס כוחות בפורטלנד ולהפעיל "כוח מלא, אם יידרש", כדי להתמודד עם מחאות שלטענתו פוגעות באכיפת חוקי ההגירה. גורמים רשמיים באורגון אמרו לכלי תקשורת בארה"ב כי הפנטגון החל לממש את ההוראה אתמול בבוקר והורה לזמן כ-200 מחיילי המשמר הלאומי – כוח קטן יחסית מתוך כ-6,500 המשרתים במדינה.