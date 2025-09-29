איראן טוענת כי הוציאה להורג מומחה למאגרי נתונים שהיה "אחד המרגלים הבולטים של ישראל"

הרשות השופטת באיראן הודיעה היום כי בהמן ג'ובי אסל – שהוגדר על ידה כ"אחד המרגלים הבולטים של הישות הציונית באיראן" – הוצא להורג בתלייה, לאחר השלמת ההליכים המשפטיים ואישור גזר דינו בבית המשפט העליון במדינה.

לפי סוכנות הידיעות הרשמית IRNA, אסל, מומחה למאגרי מידע שעבד בחברת טכנולוגיה איראנית, היה "בקשר הדוק" עם המוסד הישראלי. בשל מומחיותו הוא הצליח לחדור לפרויקטים רגישים ולקבל גישה למאגרי נתונים חיוניים, בהם כאלה של מוסדות ממשלתיים.