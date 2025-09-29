כניסה
לפי סוכנות הידיעות הרשמית באיראן, IRNA, בהמן ג'ובי אסל היה בקשר הדוק עם המוסד הישראלי, והצליח לחדור לפרויקטים רגישים ולקבל גישה למאגרי נתונים חיוניים, כולל של מוסדות ממשלתיים

דורון פסקין | 29 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

איראן טוענת כי הוציאה להורג מומחה למאגרי נתונים שהיה "אחד המרגלים הבולטים של ישראל"

הרשות השופטת באיראן הודיעה היום כי בהמן ג'ובי אסל – שהוגדר על ידה כ"אחד המרגלים הבולטים של הישות הציונית באיראן" – הוצא להורג בתלייה, לאחר השלמת ההליכים המשפטיים ואישור גזר דינו בבית המשפט העליון במדינה.

לפי סוכנות הידיעות הרשמית IRNA, אסל, מומחה למאגרי מידע שעבד בחברת טכנולוגיה איראנית, היה "בקשר הדוק" עם המוסד הישראלי. בשל מומחיותו הוא הצליח לחדור לפרויקטים רגישים ולקבל גישה למאגרי נתונים חיוניים, בהם כאלה של מוסדות ממשלתיים.

על פי הדיווח, הקשר בינו לבין המוסד נוצר לאחר שסיים את לימודיו המקצועיים והשתתף בקורס הכשרה באחת ממדינות המפרץ. בהמשך פנה אליו טלפונית אדם שהוגדר כ"איש מוסד", שפעל באמצעות חברת קש בשם ESMI, והציע לו לשתף פעולה בפרויקטים הקשורים לבסיסי נתונים.

טהראן, בירת איראן

טהראן, בירת איראן | צילום: Borna_Mirahmadian, Shutterstock

