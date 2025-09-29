על פי דיווח בעיתון הקטארי אל-ערבי אלג'דיד, המדינות הכניסו את השינויים במהלך פגישתן עם נשיא ארה"ב ביום שלישי שעבר. בין השינויים: שינוי בזהות הגוף שינהל את הרצועה, וכן בהגדרה הנדרשת מחמאס בנוגע לסוגיית הנשק של הארגון
יוני בן מנחם | 29 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: השינויים שהכניסו המדינות הערביות בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה
העיתון הקטארי "אל-ערבי אלג'דיד" פרסם הבוקר ממקורותיו פרטים על השינויים שהכניסו מדינות ערביות לתוכנית האמריקנית להפסקת המלחמה ברצועת עזה, במהלך פגישתן האחרונה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בניו יורק ביום שלישי שעבר. על פי המקורות, המדינות שפעלו להכנסת השינויים הן מצרים, קטאר, סעודיה וירדן, ולאחר מכן הצטרפו אליהן טורקיה, איחוד האמירויות, אינדונזיה ופקיסטן.
השינויים כוללים נסיגה ישראלית הדרגתית ומלאה מרצועת עזה, ופריסת כוחות בין-לאומיים על הגבולות, ולא בתוך הרצועה כפי שנקבע במתווה האמריקני המקורי. לדברי המקורות, משימת כוחות אלו, שיורכבו בעיקר מגורמים ערביים, תתמקד בגבולות הרצועה ולא במגע עם האוכלוסייה בתוך רצועת עזה.
עוד כוללים השינויים הערביים הקמת ממשל פלסטיני טכנוקרטי ברצועה, ולא ממשל בין-לאומי, תוך שמירת זיקה לרשות הפלסטינית.
