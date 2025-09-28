כניסה
שר הפנים הפקיסטני כתב אתמול ב-X כי המכלית הותקפה ב-17 בספטמבר בעת ששהתה בנמל אל-עיסא

דורון פסקין | 28 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

פקיסטן טוענת: מכלית גז שלנו נפגעה בתקיפות צה"ל בתימן

שר הפנים הפקיסטני, מוחסין נקווי, טען אתמול כי כטב"ם ישראלי תקף מוקדם יותר החודש מכלית גפ"מ (גז בישול) פקיסטנית בעת שעגנה בנמל תימני. בפוסט שפרסם ב-X, ציין נקווי כי על סיפון המכלית שהו 27 אנשי צוות – בהם 24 אזרחים פקיסטנים.

לדבריו, המכלית – שהייתה בפיקודו של הקפטן מוכתר אכבר ועל סיפונה גם שני מלחים מסרי לנקה ואחד מנפאל – הותקפה ב־17 בספטמבר 2025 בעת שעגנה בנמל ראס אל-עיסא, הנמצא בשליטת החות'ים.

השר דיווח כי בעקבות התקיפה התפוצץ אחד ממיכלי הגז ופרצה שריפה, אך לא מסר אם היו נפגעים. עוד הוא הוסיף כי לאחר התקיפה עלו על המכלית חמושים חות'ים בסירות מהירות, והחזיקו את אנשי הצוות כעובדי כפייה או כבני ערובה – מבלי לפרט מה היו מניעיהם.

שר הפנים הפקיסטני, מוחסין נקווי, 17 בספטמבר 2025

שר הפנים הפקיסטני, מוחסין נקווי, 17 בספטמבר 2025 | צילום: :ARIF ALI/AFP via Getty Images

