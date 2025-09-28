כניסה
עד כה נמנעה ברלין מקיום קשר ישיר עם הטליבאן מאז השתלטותו מחדש על אפגניסטן באוגוסט 2021. שר הפנים הגרמני: "גירושים לאפגניסטן חייבים להתבצע על בסיס קבוע"

דורון פסקין | 28 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ממשלת גרמניה תקיים מגעים ישירים עם הטליבאן בנוגע לגירוש עבריינים אפגנים לשטח אפגניסטן

ממשלת גרמניה מתכננת לפתוח כבר בחודש הבא במגעים ישירים עם שלטון הטליבאן בקאבול – כך דווח היום במגזין שפיגל פוליטיק הגרמני. דובר משרד הפנים אישר ל"שפיגל פוליטיק" כי גורמים רשמיים של המשרד צפויים לנסוע לקאבול באוקטובר הקרוב, לצורך ניהול משא ומתן עם בכירי הטליבאן.

לפי הדיווח, מטרת השיחות היא לגבש מנגנון מוסכם שיאפשר גירוש קבוע ומתמשך של אזרחים אפגנים המוגדרים כ"עבריינים מסוכנים" או כ"סיכון ביטחוני" עבור גרמניה, לשטח אפגניסטן.

עד כה נמנעה ברלין מקיום קשר ישיר עם הטליבאן מאז השתלטותו מחדש על אפגניסטן באוגוסט 2021, בעיקר בשל פגיעתו הקשה בזכויות אדם – ובמיוחד בזכויות נשים. מבצעי הגירוש הקודמים מגרמניה לאפגניסטן בוצעו באמצעות מתווכים, ובראשם קטאר, שסייעה לארגן טיסות צ'רטר ומסגרות לוגיסטיות נדרשות. באוגוסט 2024 גורשו מגרמניה לאפגניסטן 28 עבריינים מורשעים, וביולי השנה גורשו 81 נוספים – בהם עברייני מין ואלימות מורשעים.

שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט, 21 ביולי 2025

שר הפנים הגרמני, אלכסנדר דוברינדט, 21 ביולי 2025 | צילום: WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images

כוחות מד״א בזירת האירוע
פצוע קשה בפיגוע בשומרון

צוות מגזין אפוק

כוחות מד"א מטפלים בצעיר כבן 20 שנפצע. המחבל נוטרל

הוועדה לביטחון לאומי היום
חוק עונש מוות למחבלים עבר בוועדה לביטחון לאומי לקריאה ראשונה; הייעוץ המשפטי: ההצבעה פסולה

צוות מגזין אפוק

לפי ההצעה, טרוריסט שיורשע ברצח מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, ידון לעונש מיתה. יועמ"ש הוועדה: "הייתה הסכמה שלא תתקיים הצבעה במהלך פגרת הכנסת על החוק"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 בספטמבר 2025
המשטר הסיני פרסם תקנות חדשות המגבילות פעילות של אנשי דת באינטרנט

אורן שלום

לפי התקנות שפורסמו, אנשי הדת יחויבו במסגרת פעילותם לתמוך ב"פטריוטיות, סוציאליזם ובהנהגת המק"ס". התקנות יחולו גם על אנשי דת מהונג קונג, מקאו וטאיוואן, וכן על אזרחים זרים הנמצאים בסין

הריסות בקייב לאחר ההפצצה הרוסית, 28 בספטמבר 2025
מתקפה רוסית נרחבת הלילה על קייב וז'פורז'יה; ארבעה נהרגו ועשרות נפצעו

דורון פסקין

נשיא אוקראינה מסר כי מוסקבה שיגרה קרוב ל-500 כטב"מים ולמעלה מ-40 טילים. מנגד, סוכנות הידיעות TASS דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית הרוסיות יירטו והשמידו הלילה 41 כטב"מים אוקראיניים מעל אזורים שונים במדינה

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 24 באוקטובר 2023
גורמי ביטחון בכירים המליצו לדרג המדיני להטיל סנקציות על בכירים ברש"פ

יוני בן מנחם

הדרג המדיני שוקל צעדי תגובה בעקבות ההכרה של כמה מדינות במדינה פלסטינית. דיווח ירדני: מדינות ערב הזהירו את עבאס מתוכנית ישראלית להטלת מצור עליו במוקטעה ברמאללה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון, עלי ח'מינאי
הסנקציות של האו"ם על איראן חודשו ונכנסו רשמית לתוקף

דורון פסקין

אחרי כעשור, הסנקציות הנרחבות נכנסו לתוקפן לאחר שהניסיונות להגיע להסדר דיפלומטי כשלו. במערב מדגישים כי הדרך לפתרון דיפלומטי עדיין פתוחה. בטהראן מבהירים: "איראן אינה רואה את עצמה מחויבת לציית להחלטות בלתי חוקיות אלה"

