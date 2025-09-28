עד כה נמנעה ברלין מקיום קשר ישיר עם הטליבאן מאז השתלטותו מחדש על אפגניסטן באוגוסט 2021. שר הפנים הגרמני: "גירושים לאפגניסטן חייבים להתבצע על בסיס קבוע"
דורון פסקין | 28 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ממשלת גרמניה תקיים מגעים ישירים עם הטליבאן בנוגע לגירוש עבריינים אפגנים לשטח אפגניסטן
ממשלת גרמניה מתכננת לפתוח כבר בחודש הבא במגעים ישירים עם שלטון הטליבאן בקאבול – כך דווח היום במגזין שפיגל פוליטיק הגרמני. דובר משרד הפנים אישר ל"שפיגל פוליטיק" כי גורמים רשמיים של המשרד צפויים לנסוע לקאבול באוקטובר הקרוב, לצורך ניהול משא ומתן עם בכירי הטליבאן.
לפי הדיווח, מטרת השיחות היא לגבש מנגנון מוסכם שיאפשר גירוש קבוע ומתמשך של אזרחים אפגנים המוגדרים כ"עבריינים מסוכנים" או כ"סיכון ביטחוני" עבור גרמניה, לשטח אפגניסטן.
עד כה נמנעה ברלין מקיום קשר ישיר עם הטליבאן מאז השתלטותו מחדש על אפגניסטן באוגוסט 2021, בעיקר בשל פגיעתו הקשה בזכויות אדם – ובמיוחד בזכויות נשים. מבצעי הגירוש הקודמים מגרמניה לאפגניסטן בוצעו באמצעות מתווכים, ובראשם קטאר, שסייעה לארגן טיסות צ'רטר ומסגרות לוגיסטיות נדרשות. באוגוסט 2024 גורשו מגרמניה לאפגניסטן 28 עבריינים מורשעים, וביולי השנה גורשו 81 נוספים – בהם עברייני מין ואלימות מורשעים.
