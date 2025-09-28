ממשלת גרמניה תקיים מגעים ישירים עם הטליבאן בנוגע לגירוש עבריינים אפגנים לשטח אפגניסטן

ממשלת גרמניה מתכננת לפתוח כבר בחודש הבא במגעים ישירים עם שלטון הטליבאן בקאבול – כך דווח היום במגזין שפיגל פוליטיק הגרמני. דובר משרד הפנים אישר ל"שפיגל פוליטיק" כי גורמים רשמיים של המשרד צפויים לנסוע לקאבול באוקטובר הקרוב, לצורך ניהול משא ומתן עם בכירי הטליבאן.

לפי הדיווח, מטרת השיחות היא לגבש מנגנון מוסכם שיאפשר גירוש קבוע ומתמשך של אזרחים אפגנים המוגדרים כ"עבריינים מסוכנים" או כ"סיכון ביטחוני" עבור גרמניה, לשטח אפגניסטן.