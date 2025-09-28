חוק עונש מוות למחבלים עבר בוועדה לביטחון לאומי לקריאה ראשונה; הייעוץ המשפטי: ההצבעה פסולה

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות למחבלים). זאת למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לכנסת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרתה לגדוע את הטרור באיבו, ולייצר הרתעה כבדת משקל. לפי ההצעה, טרוריסט שיורשע ברצח מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, ובנסיבות שבהן המעשה נעשה מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, ידון לעונש מיתה – חובה. לא רשות ולא בשיקול דעת.